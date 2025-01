Sonen les alarmes a Endesa: l'OCU alerta d'un error amb milers de factures

Les factures mensuals poden generar més d'un mal de cap. Revisar-les amb atenció per assegurar-se que tot estigui correcte és una tasca habitual. Tanmateix, de vegades apareixen càrrecs inesperats, que descol·loquen els clients.

En els últims dies, molts clients d'Endesa han notat que l'import de les seves factures s'ha disparat sense motiu aparent. Això ha provocat una onada de queixes tant a les xarxes socials com a associacions de consumidors.

Un error que dispara els rebuts d'Endesa

Endesa Energia i Energia XXI han emès factures amb un concepte que ha causat sorpresa: "Quota regularització consum". Això ha portat alguns clients a trobar-se amb imports superiors als normals, perquè se'ls ha facturat el consum com una correcció de mesos anteriors.

El problema no és només el cobrament d'un consum acumulat, sinó que el preu aplicat al kWh de gas és excessivament alt. Alguns usuaris han vist reflectits imports de més de 0,30 €/kWh, cosa que ha disparat les xifres dels seus rebuts. En tractar-se de gener, un mes amb alt consum de gas, l'impacte ha estat encara més gran.

Aquesta no és la primera vegada que els clients d'Endesa s'enfronten a problemes amb les seves factures. Hi ha hagut casos anteriors en què s'han generat rebuts amb retard o, en alguns casos, ni tan sols s'han emès correctament.

Què fer si t'han cobrat de més

Davant l'allau de reclamacions, Endesa ha reconegut l'error i ha afirmat que emetrà factures corregides. Tanmateix, l'OCU recomana als consumidors que tinguin cura amb la manera en què gestionen la incidència.

Si la factura incorrecta encara no ha estat abonada, és possible retornar el rebut, però això pot portar complicacions administratives amb la companyia. En cas que ja s'hagi pagat, el millor és presentar una reclamació perquè Endesa reemborsi la quantitat cobrada de més. És important fer aquesta gestió per escrit i guardar constància de la sol·licitud.

Si l'empresa no respon en un termini d'un mes, els consumidors poden acudir al Sistema Arbitral de Consum, al qual l'empresa Endesa està adherida, per resoldre la disputa. A més de solucionar el problema, l'OCU recomana aprofitar aquesta situació per revisar la tarifa de gas contractada.

Encara que la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) continua sent una opció interessant, algunes ofertes del mercat lliure comencen a incloure preus fixos que poden evitar futures sorpreses en la factura. Mentrestant, les associacions de consumidors insisteixen en la necessitat de més claredat en la facturació dels serveis energètics. Per la seva banda, l'OCU manté l'advertència i recomana revisar amb detall cada rebut per evitar càrrecs indeguts.