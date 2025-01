Gir de 180 graus a Mercadona: confirmat, serà més car a partir d'aquest dia

Mercadona ha anunciat un canvi en la tarifa del seu servei d'enviament a domicili, que entrarà en vigor el pròxim 11 de febrer. Aquest ajust respon a la necessitat d'actualitzar els costos operatius després de 25 anys sense modificacions. Malgrat aquest increment, la companyia manté intactes les condicions del servei, garantint la comoditat i accessibilitat per als seus clients.

Nou preu de l'enviament a domicili

Fins ara, el servei de lliurament a domicili de Mercadona tenia un cost de 7,21 euros per comanda. No obstant això, amb l'actualització de tarifes, aquest preu augmentarà a 8,20 euros. La companyia justifica aquest canvi explicant que durant 25 anys ha mantingut la tarifa malgrat l'increment de vida i la inflació.

Malgrat la pujada en la tarifa, les condicions del servei no canvien. Els clients continuaran necessitant una compra mínima de 50 euros per accedir al lliurament a domicili. A més, la comanda es paga amb targeta bancària en realitzar la compra i el cobrament s'efectua just abans del lliurament.

Les entregues es continuaran realitzant a partir del dia següent a la compra, segons la disponibilitat dels trams horaris. Els clients poden consultar la disponibilitat de lliurament a la seva zona abans de confirmar la comanda a través del web de Mercadona.

Mercadona ha informat els seus clients sobre aquest canvi a través de la seva pàgina web i comunicacions personalitzades, reafirmant el seu compromís amb la transparència i la millora contínua del servei.

Com afectarà aquesta pujada als clients de Mercadona

L'increment de la tarifa podria influir en els hàbits de compra d'alguns clients, especialment aquells que utilitzen el servei de lliurament amb freqüència. Alguns consumidors podrien optar per realitzar compres més grans i menys freqüents per reduir l'impacte del nou preu en el seu pressupost.

Per a aquells que busquen estalviar en els costos d'enviament, una opció és realitzar la compra a la botiga física, on no s'aplica aquesta tarifa. No obstant això, la comoditat del servei a domicili continua sent un factor clau per a molts clients, especialment per a aquells amb dificultats per desplaçar-se.

Mercadona continua confiant que els seus clients valoraran la qualitat i eficiència del seu servei de lliurament, malgrat l'augment en la tarifa. L'empresa destaca que aquest ajust és necessari per mantenir la sostenibilitat del servei sense comprometre la seva rapidesa i eficàcia.

Amb aquest canvi, Mercadona reafirma el seu compromís de continuar oferint un servei competitiu i accessible. Encara que el preu de l'enviament ha augmentat, la companyia manté el seu objectiu de facilitar les compres als seus clients. Per a això disposa d'un sistema còmode, organitzat i de qualitat.