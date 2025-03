El restaurant de la Xina que amenaça directament KFC i altres marques americanes

En el món dels restaurants ràpids, McDonald's i KFC han estat els grans dominants. No obstant això, les marques de la Xina estan començant a fer-los front. Alan Song, un capitalista de risc xinès, creu que restaurants com Lao Xiang Ji o Babi Food poden convertir-se en els nous gegants del sector.

Per què els restaurants xinesos poden competir amb KFC?

Alan Song és el fundador de Harvest Capital, una firma d'inversions enfocada en el sector de consum. El seu nom ha donat la volta al món després de ser portada de la revista Forbes China, al desembre de 2024.

Forbes explica que Song ha invertit en empreses que considera tenen el potencial de desafiar McDonald's i KFC a nivell mundial. Ell diu que els xinesos poden crear les seves pròpies marques i competir a tot el món. Segons ell, els emprenedors xinesos també seran propietaris de marques destacades, tal com ho són les marques d'Occident.

L'enfocament de Harvest Capital

Harvest Capital ha invertit en diverses cadenes de restaurants xinesos, sent LXJ International una de les més destacades. Aquesta cadena de menjar ràpid té actualment 1.400 botigues a tot el país. Song va esmentar que Harvest va ser el primer inversor de LXJ el 2018, i que la firma posseeix el 5% de les accions. La cadena està en procés de llistar-se a la Borsa de Hong Kong, la qual cosa representa una gran oportunitat de creixement per a l'empresa.

Segons explica la revista Forbes, una altra inversió clau va ser en Xiaocaiyuan, una cadena que ha augmentat el seu valor en un 25%. A més, Harvest Capital també ha invertit en Eastroc, una companyia de begudes energètiques. Aquesta ha generat més de mil milions de dòlars en guanys per a la firma.

La clau de l'èxit: aprendre dels gegants

Song s'inspira en les cadenes internacionals que han aconseguit una expansió global, com McDonald's i KFC. Per a ell, la clau de l'èxit és l'estandardització i l'eficiència en la cadena de subministrament. McDonald's i KFC s'han expandit per tot el món perquè ofereixen productes de qualitat i consistents. Song creu que les empreses xineses estan aprenent a fer el mateix.

Encara que el Japó té cadenes de menjar ràpid exitoses com Yoshinoya, Song creu que la Xina té el potencial de fer-ho encara millor. Les marques xineses, en aprendre a estandarditzar els seus productes, podran competir amb els gegants del menjar ràpid, assegura Song.

El futur dels restaurants xinesos en el mercat global

La Xina està experimentant una transformació d'una societat productiva a una societat de consum. Això està obrint noves oportunitats per a les empreses locals. Song pensa que la despesa en consum a la Xina augmentarà encara més, la qual cosa permetrà que les marques locals creixin i s'expandeixin a nivell global.

En la seva opinió, les empreses que se centrin a oferir productes d'alta qualitat a preus accessibles tindran èxit no només a la Xina, sinó també en altres països. Amb un enfocament en la qualitat i l'eficiència, les marques xineses tenen el potencial de desafiar KFC, McDonald's i altres gegants internacionals.

Harvest Capital i la seva expansió global

Harvest Capital està en una etapa clau d'expansió internacional. La firma ja té presència en mercats com els Estats Units, el Japó i Singapur. Song creu que les marques xineses tenen el potencial de competir globalment i que Harvest Capital serà una part important d'aquest canvi.

Song també assenyala que la Xina té el potencial de convertir-se en un líder global en consum. Les empreses xineses estan aprenent de les millors pràctiques i poden competir amb les marques més grans del món. Harvest Capital està llesta per ajudar aquestes marques a expandir-se fora de la Xina i enfrontar-se als gegants internacionals.