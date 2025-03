El cop de JP Morgan a milers de famílies americanes: ningú volia escoltar això

Davant la creixent inflació i les tensions comercials arreu del món, els mercats borsaris dels Estats Units lluiten per trobar una base sòlida. Amb l'aplicació d'aranzels a la vista, els experts no es mostren gens optimistes sobre el que passarà en els pròxims mesos. Per això, des de JP Morgan han expressat la seva preocupació pels efectes d'aquests canvis per a les seves carteres i per als seus clients.

Els analistes de JP Morgan prediuen pèrdues contínues en les accions dels Estats Units. Tot això podria tenir efectes de gran abast per a milers de llars nord-americanes, que depenen d'inversions basades en accions. Els inversors, que han suportat la volatilitat dels últims anys, ara podrien enfrontar desafiaments sense precedents.

El panorama descoratjador de JP Morgan per als pròxims mesos

L'últim informe de JP Morgan pinta un panorama ombrívol per a les accions dels Estats Units. Pronostica més pèrdues, a mesura que els augments d'aranzels exerceixen més pressió sobre el comerç global. Els operadors de l'entitat s'han tornat cada cop més pessimistes sobre el futur del mercat borsari.

Amb la possibilitat de més aranzels imposats pel govern als productes xinesos, les empreses podrien veure's obligades a absorbir costos més alts. La qual cosa podria portar a guanys més febles i a un creixement més lent en sectors clau.

Per a milers de nord-americans, això significa un possible cop als seus estalvis per a la jubilació i els rendiments de les seves inversions. L'anàlisi de JP Morgan destaca que els inversors han de preparar-se per a la contínua turbulència del mercat. Ja que l'entorn econòmic global es torna més incert.

Els aranzels, un altre motiu de preocupació

A mesura que els aranzels comercials es van aplicant, molts economistes temen que les empreses nord-americanes enfrontin més pressió. I és que hauran d'ajustar les seves cadenes de subministrament i, previsiblement, augmentar els preus.

JP Morgan ha advertit que això es traduirà en costos més alts per als consumidors. En definitiva, un escenari que agreujaria la càrrega financera per a les llars de classe mitjana, que ja pateixen l'impacte de la inflació.

Els efectes d'aquests aranzels probablement es filtraran als inversors individuals, afectant des del rendiment de les accions fins als plans de jubilació. El pronòstic de JP Morgan suggereix que el mercat borsari podria experimentar una caiguda prolongada, mentre les empreses lluiten amb l'augment dels costos. Tot això podria causar grans pèrdues per als accionistes arreu del país.