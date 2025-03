Arriba a Costco el producte que deixa Popeyes sense paraules: els americans el prefereixen

Costco ha trobat una manera de competir amb Popeyes en el mercat dels productes de pollastre. El gegant dels supermercats ha llançat la seva pròpia versió de nuggets de pollastre congelat, que s'estan convertint en un èxit als Estats Units. El seu producte, els trossos de pit de pollastre lleugerament arrebossats de la marca Kirkland Signature, ha capturat ràpidament l'atenció dels consumidors.

Costco planta cara a Popeyes i KFC

El principal avantatge d'aquests trossos de pollastre de Costco davant de Popeyes és la seva conveniència. A diferència dels restaurants de menjar ràpid, Costco ofereix un paquet de quatre lliures per $14.99, cosa que fa que sigui molt més econòmic a llarg termini. A més, el pollastre ve congelat, cosa que permet que els consumidors el tinguin a mà per gaudir en qualsevol moment.

Els trossos de pollastre de Kirkland Signature són fàcils de preparar. Només cal enfornar-los durant uns minuts a 400 graus Fahrenheit per obtenir un producte cruixent i saborós. Això ha fet que el pollastre de Costco sigui una opció popular entre les famílies que busquen menjars ràpids i econòmics.

El sabor i la textura que destaquen

El que ha fet que aquest pollastre es torni tan popular és la seva textura i sabor. A diferència d'altres nuggets de pollastre congelats, aquests trossos tenen un arrebossat lleuger i cruixent que no és gruixut ni gomós. El pollastre és sucós per dins i es cuina perfectament al forn sense perdre la seva suavitat. A més, el condiment no és massa intens, cosa que permet que es pugui incorporar fàcilment en altres receptes.

Els consumidors han comentat que aquest pollastre és ideal per fer plats com wraps o amanides. Un dels favorits és el wrap cruixent amb alvocat, bacon i formatge cheddar. Altres prefereixen fer una amanida Cèsar amb els trossos de pollastre, cosa que afegeix un toc cruixent i saborós.

Costco vs. Popeyes: Competència en el mercat del pollastre

Encara que Popeyes és famós pel seu pollastre fregit i el seu entrepà de pollastre, Costco ha aconseguit atreure els consumidors amb un producte que és fàcil de preparar a casa. La conveniència de tenir pollastre de qualitat disponible al congelador ha fet que moltes persones optin per l'opció de Costco. Per a alguns, és molt millor que anar a un restaurant de menjar ràpid.

A més, el cost dels productes de Popeyes pot ser més alt que el dels trossos de pollastre congelat de Costco. Un àpat per a diverses persones a Popeyes pot costar fàcilment més de $20. En canvi, un paquet de pollastre congelat de Costco ofereix una opció més assequible i versàtil.

Un producte ideal per a famílies

Una de les raons per les quals els trossos de pollastre de Costco han guanyat popularitat és la seva relació qualitat-preu. Amb una bossa de 4 lliures a $14.99, les famílies poden gaudir d'un àpat casolà per un preu baix. A més, la versatilitat del producte el fa adequat per a diferents plats. Aquest tipus de conveniència ha atret els pares, especialment aquells amb nens petits, que prefereixen tenir opcions ràpides i saboroses a mà.