Lidl escolta els clients i porta la bomba de l’estiu: Leroy Merlin, sense paraules

Lidl ho té des de fa temps, però segueix sent dels més buscats per qui sap el que val. No és a portada ni té cartell lluminós, però qui el coneix, repeteix. De vegades el millor és on ningú mira.
No és novetat ni li cal, perquè Lidl té en això un filó que no s'esgota amb el temps. Funciona, aguanta i s'escola als plans sense aixecar la veu. Qui el prova, no torna al d'abans.
Una proposta de jardí que ho posa molt fàcil
Lidl té una barbacoa de ceràmica compacta pensada per a qui gaudeix cuinant a l'exterior amb poc esforç. Serveix per fumejar, enfornar, rostir o cuinar a altes temperatures sense perdre el control. Té un disseny robust, ben acabat, i amb detalls pensats per a un ús còmode des del primer dia.
El cos de ceràmica esmaltada manté la calor durant tota la cocció, cosa que permet fer receptes llargues sense haver d'estar pendent del carbó. La temperatura es regula fàcilment gràcies als tiradors ajustables de la cubeta i la tapa. El termòmetre està integrat i marca els nivells segons el tipus de cocció que es vol fer.
La superfície de cocció fa 26,5 cm de diàmetre i s'adapta a àpats per a grups petits. Muntada ocupa 43 x 56,5 x 49 cm i pesa 23 kg, el just per moure-la amb ajuda però sense ser incòmoda. L'estructura inclou potes d'acer amb recobriment en pols que aguanten bé l'ús exterior.
El preu és un altre dels seus punts forts, perquè es queda en 99,99 euros a la botiga online de Lidl. No és una novetat ni una promoció puntual, es pot comprar durant tot l'any. I ve amb tots els accessoris necessaris per muntar-la sense més eines que les que ja tens a casa.
Calor estable i cocció sense sorpreses
Un dels avantatges més clars és la retenció de calor, que permet cuinar durant més temps amb menys combustible. Això s'agraeix en jornades llargues o quan es busca una cocció lenta. El carbó aguanta bé sense haver-lo de reposar a cada moment, cosa que dona més tranquil·litat.
La tapa s'obre fàcilment gràcies al suport amb molla i té una nansa de bambú que no s'escalfa. La junta de feltre és duradora i evita fuites de calor o fum. Tot el sistema està pensat perquè sigui segur i pràctic en un entorn domèstic.
La graella és d'acer inoxidable, mentre que la base per al carbó està feta de ferro colat. Tots dos materials aporten durabilitat i asseguren una distribució uniforme de la calor. Això es nota en el resultat final, amb aliments cuinats per igual i sense punts freds.
Lidl no ha buscat un disseny espectacular, però sí un que funcioni i aguanti l'ús real a l'exterior. És una barbacoa senzilla de fer servir que no necessita experiència prèvia per treure'n profit. Si tens un jardí i t'agrada cuinar fora, aquesta opció pot fer-te la vida força més fàcil.
