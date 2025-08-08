Logo e-noticies.cat
Una dona amb expressió de sorpresa i ulleres sosté les seves lents davant d'un gran rètol de Lidl en un entorn il·luminat.
Lidl hi posa solució a un problema molt freqüent ara a l’estiu | Camara Lidl, sheikh86295328 de pixabay
CONSUM

Adeu Amazon: Lidl té regalat l’aparell que et salva dels mosquits a l’estiu

Lidl sorprèn amb una solució senzilla i pràctica que molts ja duen a sobre sense pensar-s'hi dues vegades

Marta Cabrera

Lidl s'ha tret de la màniga un artefacte tan simple que sembla una broma fins que l'utilitzes. No ocupa espai, no molesta i pot evitar-te més d'un mal moment aquest estiu. No té aparença de res, però compleix la seva funció com si costés el triple

No és bonic, no brilla i no et canvia la vida, però a Lidl li ha estat suficient amb això per convertir-lo en un èxit. El porta gent que odia complicar-se i també qui no surt sense estar previngut. Ningú no ho esperava i ara resulta que és just el que feia falta

Una solució pràctica per a les molèsties de sempre

L'aparell de Lidl per tractar picades funciona aplicant calor de manera localitzada i alleuja la picor sense necessitat de cremes. Utilitza una placa ceràmica que arriba a la temperatura adequada en segons. No porta químics ni genera olors, cosa que el fa ideal per a persones amb pell sensible

Dispositiu blanc de cura personal amb el logotip d’una botiga Lidl desenfocat al fons

Aquest aparell és perfecte per portar-lo a la bossa per al que pugui passar | Camara Lidl

Gràcies al seu disseny petit i el mosquetó que incorpora, és fàcil de portar a tot arreu. Es pot enganxar a una motxilla, als pantalons o guardar-lo a qualsevol butxaca. És perfecte per utilitzar en passejades, excursions o viatges sense carregar pes extra

Funciona amb piles AAA i s'activa només prement un botó durant tres segons. No necessita recanvis, ni cables, ni instruccions complicades perquè faci la seva feina. Només s'encén, s'aplica i es guarda una altra vegada

Una mà detenint un mosquit amb el logotip de Lidl superposat.

Lidl t'ajuda a combatre les picades de mosquit d'una manera molt senzilla | Camara Getty Images, Lidl

El preu de l'aparell és de 14,99 euros i està disponible a la web de Lidl per poder comprar còmodament. Al paquet s'hi inclouen les piles, el mosquetó i una guia d'ús clara. Per aquest import s'obté una eina eficaç per tenir a mà tot l'estiu

L'aparell de Lidl ideal per a escapades i vacances

El millor d'aquest aparell és que no ocupa espai i sempre està a punt per utilitzar quan cal. Per a qui viatja lleuger o fa escapades de cap de setmana, és una solució perfecta. Cap a qualsevol racó de la maleta sense ocupar lloc ni sumar pes

Es pot utilitzar en qualsevol situació, sigui a la muntanya, a la platja o de pícnic al parc. No fa soroll, no crida l'atenció i actua de manera gairebé immediata sobre la pell. Això el converteix en una eina útil sense ser molesta ni invasiva

Dispositiu blanc de plàstic en primer pla amb un fons desenfocat d’un rètol de botiga.

Aquesta és la part que has de col·locar a sobre de la picada de mosquit | Camara Lidl

La calor que aplica ajuda a calmar la picor i pot evitar que la picada s'irriti encara més pel rascat. En actuar ràpid, redueix les molèsties en qüestió de segons sense efectes secundaris. No és un tractament mèdic, però sí un alleujament immediat que s'agraeix

Si passes molt de temps a l'aire lliure o simplement vols prevenir el mal moment d'una picada, val la pena portar-lo a sobre. Lidl ha encertat amb un producte útil, barat i fàcil d'utilitzar. Una petita ajuda que pot marcar la diferència aquest estiu

