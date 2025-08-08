Mercadona només té aquest menjar deliciós a l’agost i els espanyols es tornen bojos
Mercadona comença l'agost amb un d'aquests llançaments breus que sempre acaben cridant l'atenció
Hi ha productes a Mercadona que no necessiten promoció perquè tenen els seus propis temps. Es venen, arrasen i desapareixen, sense fer massa soroll. Mercadona només els treu quan toca, ni abans ni després.
Als passadissos de Mercadona hi ha coses que duren menys que un pont a l’agost. Aquest és un d’aquests casos que avisen sense paraules. Mercadona ho llança i ja saps que no hi serà gaire temps.
Un clàssic de l’estiu que no dura tot l’any
Mercadona ja té a les seves fruiteries un dels productes més esperats de l’estiu, pel seu gust, la seva textura i el seu caràcter clarament estacional. Parlem de figues fresques, una fruita de producció nacional. Es cultiven principalment a Alacant a l’inici de campanya i més tard en zones com Lleida.
Les figues de Mercadona tenen una pell fina, un interior dolç i una textura carnosa que les fa perfectes per menjar tal qual o afegir a receptes variades. Davant de les bacores, que apareixen abans, les figues tenen un color més fosc i un gust més concentrat. A més, la seva mida una mica menor no els treu intensitat ni possibilitats d’ús.
Mercadona treballa amb proveïdors locals que asseguren una recol·lecció en el punt just, sense presses ni tractaments agressius. Això es nota en l’aroma, la frescor i l’equilibri natural de cada peça. Amb una conservació senzilla en fred, és fàcil gaudir-ne durant els dies més calorosos de l’any.
Es presenten en safates d’uns 400 grams, amb aproximadament vuit figues seleccionades. El preu a Mercadona és de 2,36 euros per unitat de venda, una opció assequible tractant-se de fruita de temporada. El més recomanable és consumir-les aviat, perquè la seva frescor no aguanta massa dies.
Dolces, saludables i amb mil formes d’usar-les
Les figues de Mercadona són perfectes per barrejar amb ingredients salats en amanides d’estiu. Combinen bé amb formatges com el feta o el de cabra, i també amb fruits secs. Unes figues tallades, un grapat de nous i un amaniment suau donen lloc a plats senzills i saborosos.
En el terreny salat, les figues de Mercadona també poden acompanyar carns blanques o fins i tot receptes amb peix. Són ideals per farcir pits o per donar un toc diferent a un entrepà. La seva textura aguanta bé la cocció breu i no perden la dolçor en escalfar-se.
En les postres, les figues de Mercadona es presten a moltes combinacions fàcils, sense necessitat de complicar-se. Van bé amb iogurt, mató, melmelades o fins i tot soles amb un raig de mel. També les pots fer servir en bescuits casolans, torrades dolces o com a topping natural per a gelats.
Sent fruita de temporada, no convé deixar-les passar si les veus a la botiga. Mercadona les ofereix amb la garantia de frescor i amb el valor afegit del producte local. A més, la seva presentació és pràctica, sense necessitat de pelar ni cuinar: només rentar, tallar si es vol i gaudir al moment.
Preus i ofertes actualitzats el dia 07/08/2025.
