Lidl escucha a sus clientes y trae la bomba del verano: Leroy Merlin, sin palabras

Lidl lo tiene desde hace tiempo, pero sigue siendo de lo más buscado por quienes saben lo que vale. No está en portada ni tiene cartel luminoso, pero el que lo conoce, repite. A veces lo mejor está donde nadie mira.

No es novedad ni falta que le hace, porque Lidl tiene en esto un filón que no se gasta con el tiempo. Funciona, aguanta y se cuela en los planes sin levantar la voz. Quien lo prueba, no vuelve a lo de antes.

Una propuesta de jardín que lo pone muy fácil

Lidl tiene una barbacoa de cerámica compacta pensada para quienes disfrutan cocinando en exteriores con poco esfuerzo. Sirve para ahumar, hornear, asar o cocinar a altas temperaturas sin perder control. Tiene un diseño robusto, bien acabado, y con detalles pensados para un uso cómodo desde el primer día.

El cuerpo de cerámica esmaltada mantiene el calor durante toda la cocción, lo que permite hacer recetas largas sin tener que estar pendiente del carbón. La temperatura se regula fácilmente gracias a los tiros ajustables de la cubeta y la tapa. El termómetro está integrado y marca los niveles según el tipo de cocinado que se quiere realizar.

La superficie de cocción mide 26,5 cm de diámetro y se adapta a comidas para grupos pequeños. Montada ocupa 43 x 56,5 x 49 cm y pesa 23 kg, lo justo para moverla con ayuda pero sin ser incómoda. La estructura incluye patas de acero con recubrimiento en polvo que aguantan bien el uso exterior.

El precio es otro de sus puntos fuertes, porque se queda en 99,99 euros en la tienda online de Lidl. No es una novedad ni una promoción puntual, se puede comprar durante todo el año. Y viene con todos los accesorios necesarios para montarla sin más herramientas que las que ya tienes en casa.

Calor estable y cocción sin sorpresas

Una de las ventajas más claras es la retención de calor, que permite cocinar durante más tiempo con menos combustible. Esto se agradece en jornadas largas o cuando se busca una cocción lenta. El carbón aguanta bien sin tener que reponerlo a cada rato, lo que da más tranquilidad.

La tapa se abre fácilmente gracias al soporte con resorte y tiene un mango de bambú que no se calienta. La junta de fieltro es duradera y evita fugas de calor o humo. Todo el sistema está pensado para que sea seguro y práctico en un entorno doméstico.

La parrilla es de acero inoxidable, mientras que la base para el carbón está hecha de hierro fundido. Ambos materiales aportan durabilidad y aseguran una distribución uniforme del calor. Esto se nota en el resultado final, con alimentos cocinados por igual y sin puntos fríos.

Lidl no ha buscado un diseño espectacular, pero sí uno que funcione y aguante el uso real en exteriores. Es una barbacoa sencilla de manejar que no necesita experiencia previa para sacarle partido. Si tienes un jardín y te gusta cocinar fuera, esta opción puede hacerte la vida bastante más fácil.

