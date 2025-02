Nova York, San Francisco i Filadèlfia: Les 20 millors pizzeries dels Estats Units

Cada any, el prestigiós lloc italià 50 Top Pizza's avalua les millors pizzeries dels Estats Units. En la seva més recent llista, de mitjans de 2024 Nova York torna a dominar. Per tercer any consecutiu, Una Pizza Napoletana, ubicada al Lower East Side de Manhattan, ha estat nomenada com la millor pizzeria del país.

La ciutat no només es va quedar amb el primer lloc, sinó que també va aconseguir 10 posicions dins del rànquing, reafirmant el seu estatus com la capital de la pizza als Estats Units.

Una Pizza Napoletana: la millor del país

Anthony Mangieri, propietari d'Una Pizza Napoletana, ha dedicat la seva carrera a perfeccionar la pizza napolitana tradicional. El seu enfocament en ingredients d'alta qualitat i processos artesanals ha fet que el seu restaurant mantingui el primer lloc. Un curs més, torna a liderar la llista de 50 Top Pizza's.

El local va començar la seva història a Nova Jersey als anys 90. Actualment, es troba a Orchard Street, al cor del Lower East Side. Mangieri, fanàtic dels Yankees, segueix supervisant de prop la preparació del seu producte. "Encara faig la massa al matí per a cada pizza que menja la gent", va comentar en una entrevista.

Les 20 millors pizzeries dels Estats Units

La classificació de 50 Top Pizza's va incloure restaurants de diverses ciutats com San Francisco, Philadelphia, Portland, Los Angeles, Miami i Chicago. Aquí està la llista completa de les 20 millors pizzeries del país:

Una Pizza Napoletana – Nova York

Tony's Pizza Napoletana – San Francisco

Pizzeria Beddia – Philadelphia

Ribalta – Nova York

Ken's Artisan Pizza – Portland

Jay's – Kenmore

Don Antonio – Nova York

Pizzeria Sei – Los Angeles

La Leggenda – Miami

Robert's – Chicago

'O Munaciello – Miami

Partenope Ristorante – Dallas

Razza Pizza Artigianale – Jersey City

Pasquale's – South Kingstown

Song' E Napule – Nova York

Kesté – Nova York

Ops – Nova York

Fabrica Pizza – Tampa

Pizza Secret – Nova York

Flour House – San Luis Obispo

Nova York reafirma el seu domini en la pizza

La presència de 10 pizzeries novaiorqueses en el rànquing confirma que la ciutat continua sent la reina de la pizza als Estats Units. No és casualitat que aquest plat, d'origen italià, hagi trobat la seva millor versió a la Gran Poma.

A més de Nova York, San Francisco, Philadelphia, Miami i Chicago destaquen en la llista amb restaurants que ofereixen diferents estils de pizza, des de la tradicional napolitana fins a la de massa gruixuda.

La pizza continua evolucionant als EUA

Amb cada vegada més xefs apostant per tècniques artesanals i ingredients de qualitat, la pizza als Estats Units continua evolucionant. La llista de 50 Top Pizza's ofereix una guia clau per als amants d'aquest plat, destacant els llocs que han sabut preservar la tradició italiana mentre innoven en les seves preparacions.

Per a aquells que busquen la millor pizza del país, Nova York continua sent la destinació ideal.