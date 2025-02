El pa més saludable ha arribat per fi a Dia i és més barat que un cafè

Dia té una opció de pa que combina sabor i nutrició, ideal per a aquells que busquen alguna cosa més en la seva alimentació. Amb un toc especial de pipes de carbassa, aquest pa es converteix en una opció excel·lent per millorar els teus àpats diaris. No només és deliciós, sinó que també està ple de beneficis nutricionals que el fan perfecte per a la teva dieta.

Un pa ple de proteïnes i nutrients essencials

Aquest pa de motlle de Dia està enriquit amb pipes de carbassa, que són una excel·lent font de proteïnes vegetals. Cada 100 grams tenen 10,7 grams de proteïna, una quantitat molt destacable. A més, les pipes de carbassa són riques en fibra, magnesi, zinc i antioxidants, cosa que el converteix en una opció saludable.

El seu sabor suau i textura esponjosa fan d'aquest pa una elecció versàtil per a moltes receptes. Pots utilitzar-lo per preparar entrepans, torrades o com a base per a aperitius. Les pipes de carbassa no només aporten valor nutricional, sinó també un toc de sabor i textura cruixent.

Aquest pa és perfecte per a aquells que segueixen una dieta vegetariana o vegana. Les proteïnes vegetals són fonamentals per al desenvolupament muscular i el manteniment de teixits, cosa que el converteix en una opció ideal per a aquells que no consumeixen productes d'origen animal. A més, és baix en greixos saturats, cosa que el fa encara més atractiu per a aquells que busquen un aliment equilibrat.

Comoditat i sabor en cada llesca de pa

El pa de motlle amb pipes de carbassa de Dia és fàcil d'incorporar a la teva dieta diària. Ve en una barra de 500 grams, cosa que el fa adequat per compartir o per a famílies que consumeixen pa amb freqüència. La seva mida i format són perfectes per a l'emmagatzematge i ús, sense ocupar massa espai al rebost.

Aquest pa és tan versàtil que pots gaudir-lo de moltes maneres. Ja sigui com a part del teu esmorzar, en un berenar o en un àpat principal, sempre aporta un sabor deliciós i satisfactori. També pots torrar-lo per obtenir una textura cruixent, ideal per acompanyar les teves cremes o guisats preferits.

Amb un preu de 2,05 euros per la barra de 500 grams, aquest pa és accessible per a tothom. Tot i ser un producte d'alta qualitat, continua sent molt econòmic. El seu preu competitiu el converteix en una opció perfecta per a aquells que busquen mantenir una alimentació saludable sense gastar massa.

Aquest pa de motlle amb pipes de carbassa és ideal per a aquells que busquen una opció nutritiva i saborosa en la seva dieta diària. Amb el seu deliciós sabor i beneficis nutricionals, és una elecció perfecta per acompanyar qualsevol àpat. No dubtis a provar-lo i gaudir del seu sabor i textura únics.

Preus i ofertes actualitzats el dia 17/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis