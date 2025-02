Nou revés per a la família d'Isak Andic, el propietari de Mango que acaba de morir

La mort d'Isak Andic, fundador de Mango, ha deixat un buit profund en la seva família i en tot el que havia estat desenvolupant. Un d'aquests somnis era fer la volta al món a bord del seu veler Nirvana Formentera, però els seus plans es van truncar. L'empresari català no va poder completar l'aventura que tant desitjava.

Isak Andic havia iniciat la seva travessia al Pacífic, quan un accident va fer que el veler s'avariés. Això el va obligar a tornar a Espanya, mentre duraven les tasques de reparació, expliquen des de Vanitatis. Desgraciadament, la seva inesperada mort va frenar qualsevol possibilitat de complir el seu somni.

El veler d'Isak Andic, atrapat a Nova Zelanda

El Nirvana Formentera no era només un veler, sinó un reflex de l'amor d'Isak Andic pel mar. Comprat el 2008 per 30 milions, es va convertir en el seu lloc de descans i diversió, així com en un espai de moments inoblidables. Amb capacitat per a 12 persones, el vaixell inclou suites de luxe, dos menjadors, una cuina moderna i un espai principal amb oficina, tot dissenyat per l'arquitecte José Juanpere Millet.

No obstant això, avui dia, més enllà del tràgic decés d'Andic, el veler no es troba recorrent els mars. Segons el mitjà citat, el Nirvana Formentera es troba a una drassana de Nova Zelanda, on està sent reparat. Encara que no han transcendit els detalls, sembla que un accident al Pacífic Sud va obligar a enviar el veler a reparar.

Encara que la idea d'Isak Andic era seguir navegant cap a nous horitzons, la mort de l'empresari va deixar aquest projecte en pausa. Ara, els seus fills han pres la responsabilitat de completar el somni del seu pare. Encara que no serà una volta al món com estava planejat, una vegada estigui reparat, tenen la intenció de navegar novament.

Els projectes que Isak Andic no va poder completar

El cert és que Isak Andic tenia altres projectes, com la construcció d'un veler més gran, el Nirvana II, encara que va concretar els plans. La mort de l'empresari també va deixar incompleta la construcció d'un hangar per al seu jet privat a l'aeroport de Barcelona, destinat a facilitar els viatges dels directius de Mango. Aquests plans ara queden a l'aire, i serà la família qui decideixi com gestionar aquests projectes.

L'herència que deixen aquests béns materials és només una part del llegat d'Isak Andic. A més del veler, els seus fills s'enfronten a la tasca de gestionar Mango, una de les empreses més importants d'Espanya. El procés d'organitzar l'herència serà llarg, però els fills estan decidits a mantenir viu el llegat del seu pare.

La partida d'Isak Andic ha estat un cop devastador per a la seva família, que mantenia una relació propera amb ell. Els tres fills de l'empresari es donen suport mútuament mentre travessen aquest dolorós procés. Malgrat la tristesa, continuen amb la gestió de l'empresa familiar i la cura del Nirvana Formentera, per mantenir vius els somnis del seu pare.