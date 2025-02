Arriba a Madrid l'outlet de Lidl que és tota una ‘joia’: productes per 10 cèntims

Lidl continua creixent a Espanya amb noves propostes per als consumidors. Recentment, la cadena alemanya ha decidit apostar per un format diferent. A Madrid, ha obert espais on es poden trobar productes a preus gairebé simbòlics.

Aquests establiments ofereixen articles de Lidl de diferents categories amb descomptes sorprenents. Molts d'aquests articles no han estat venuts en botigues convencionals per raons com tenir l'embalatge danyat. Gràcies a aquesta iniciativa, els clients poden accedir a ofertes úniques sense perdre qualitat.

Factory Discount, els outlets de Lidl a Madrid

Madrid és una ciutat ideal per als amants de les compres. Des de mercats d'antiguitats fins a fires de moda, hi ha opcions per a tots els gustos. Lidl ha decidit sumar-se a aquesta tendència amb un model de negoci enfocat en els preus baixos.

Sota el nom de Factory Discount, la cadena alemanya ha inaugurat tres outlets a la Comunitat de Madrid. En aquests espais es poden trobar electrodomèstics, articles d'higiene, utensilis de cuina, roba i accessoris a preus molt reduïts. Alguns articles poden costar només 10 cèntims, mentre que altres es venen per menys de dos euros.

Aquests outlets estan dissenyats per donar una segona oportunitat a productes en perfecte estat. Molts d'ells provenen de devolucions o d'excedents d'estoc. La idea és oferir-los a preus baixos per evitar el seu malbaratament i donar-los una nova vida.

Per trobar les millors gangues, és recomanable visitar aquests establiments amb temps i paciència. Són llocs molt freqüentats i els articles més interessants poden esgotar-se ràpid. A més, sent un format tipus mercat, cal revisar bé cada article abans de comprar-lo.

Les tres ubicacions de Factory Discount a Madrid

Lidl ha distribuït aquests outlets en tres zones clau de la Comunitat de Madrid. Això permet que més persones puguin accedir a les seves ofertes sense necessitat de desplaçar-se massa. El primer Factory Discount és a Vallecas i es troba al Carrer Pilar de Madariaga Rojo, 17.

El segon Factory Dsicount és troba a Pinto, ubicat al Carrer Sierra Morena, 6 i el tercer es troba a Alcalá de Henares, a Avenida de Madrid, 32. Des de la companyia asseguren que aquest format permet reduir malbarataments i aprofitar millor els recursos.

Segons el supermercat Lidl, aquesta iniciativa encaixa dins de la seva estratègia d'eficiència. Encara que el principal objectiu és liquidar productes d'estoc, els clients poden aprofitar preus inigualables. Amb aquesta proposta, Lidl busca acostar el seu model de negoci a més persones i oferir una alternativa econòmica a les compres habituals.

En un context en què cada cop més consumidors busquen estalviar sense renunciar a la qualitat, aquests outlets poden convertir-se en una destinació imprescindible per a aquells que busquen bones ofertes. Sens dubte, una oportunitat que cap amant de les gangues hauria de deixar passar.