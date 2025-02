Mercadona torna bojos els clients amb la seva deliciosa novetat: sopar llest en segons

Si ets un amant del menjar ràpid i saborós, el farcit de kebab de Mercadona és un dels productes que no pot faltar al teu congelador. Amb el seu sabor sucós, la seva fàcil preparació i el seu preu assequible, ha aconseguit captar l'atenció de tothom. En aquest article, t'expliquem tot el que necessites saber per gaudir d'aquesta deliciosa opció, que s'ha guanyat el cor dels consumidors.

Un plat que es prepara en només uns minuts

El farcit de kebab de Mercadona està fet amb carn de pollastre rostit, processada de manera tradicional. Aquest procés garanteix que cada mossegada conservi la seva frescor i sabor. Gràcies a aquesta elaboració, el producte ofereix una textura sucosa i plena d'intensitat en cada tros.

A més, la carn d'aquest kebab està certificada com a Halal, cosa que el converteix en una opció ideal per a aquells que segueixen certes tradicions alimentàries. Aquest detall el fa accessible a més persones, sense perdre el seu autèntic sabor. Si busques un kebab que respecti aquestes tradicions, aquest és el producte que necessites.

Gràcies a la seva presentació ultracongelada, el farcit manté la seva frescor i sabor intactes fins al moment de la preparació. Aquesta congelació assegura que, encara que l'emmagatzemis al teu congelador, sempre estarà llest per gaudir. Només hauràs de descongelar-lo en el moment adequat, sense perdre les seves propietats.

La preparació és tan fàcil com escalfar el farcit en una paella amb una mica d'oli durant 5-6 minuts a foc mitjà-alt. Així de simple, tindràs el teu kebab llest per servir i gaudir en qüestió de minuts, sense complicacions.

Mercadona aposta per plats que agraden a molts

Aquest farcit de kebab ve en paquets de 300 grams, perfectes per a qualsevol ocasió. Ja sigui que vulguis preparar un àpat ràpid per a tu sol o compartir-lo amb amics, aquest format s'adapta a totes les necessitats. A més, la seva mida és ideal per preparar una quantitat generosa de kebab sense malbaratar.

Aquest producte és molt versàtil a la cuina, cosa que permet que el gaudeixis de moltes maneres. Pots preparar-lo en pa de pita, acompanyar-lo amb amanides o incloure'l en altres receptes. Les possibilitats són infinites, i sempre oferirà un sabor deliciós.

A més, la relació qualitat-preu és increïble. Aquest farcit de kebab s'ofereix per 3,25 euros, cosa que el converteix en una opció accessible per a totes les butxaques. No has de gastar molt per gaudir d'un kebab de qualitat.

Si t'encanta el sabor del kebab, aquest producte de Mercadona és una excel·lent opció per tenir sempre a mà. Amb la seva facilitat de preparació i la seva versatilitat, et permetrà gaudir d'un autèntic kebab sense haver de sortir de casa.

Preus i ofertes actualitzats el dia 06/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis