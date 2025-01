Enorme sorpresa a Mango: Surt a la llum el testament definitiu d'Isak Andic

Els hereus de Mango han obtingut per fi el testament definitiu d'Isak Andic, el fundador de la popular marca de moda. L'empresari, que va morir tràgicament en un accident de senderisme al desembre, va deixar un llegat que ara els seus tres fills han de gestionar. Aquest testament defineix el futur de la companyia, que es troba entre les més grans d'Espanya, just per darrere d'Inditex.

El testament marca un fita en la història de l'empresa, ja que estableix com es repartiran les responsabilitats dins de la família i com es gestionaran els actius. Si bé la família ha declinat fer comentaris sobre el contingut, s'espera que aquest document tingui un gran impacte en la direcció de l'empresa.

Repartiment de responsabilitats a Mango

En concret, s'ha sabut que el fill d'Isak Andic, Jonathan Andic, assumirà la presidència de la societat patrimonial 'Punta Na Holding', que controla Mango. Mentrestant, Judith Andic, la germana mitjana, ocuparà el lloc d'apoderada, i Sarah Andic, la filla petita, serà la secretària, segons informa El Confidencial. Aquest repartiment de poder reflecteix un equilibri entre els tres germans, els quals, fins ara, han mostrat una gran unitat en les seves decisions empresarials.

'Punta Na Holding', gestiona el 100% de 'Mango MNG Holding', que al mateix temps, explica El Confidencial, té el 95% de 'Punta Fa'. És aquesta última la societat propietària de Mango, i on Toni Ruiz, conseller delegat, exerceix de president interí. Un càrrec que li va venir justament per la seva qualitat de vicepresident, a l'espera de veure què deia el testament.

Toni Ruiz també compta amb el restant 5% de 'Punta Fa', a través de Ionian Investments. Va ser el mateix Andik qui li va cedir aquestes accions a Ruiz el 2023, pel seu gran rendiment. Gràcies a una reestructuració i reordenació impulsades per Toni Ruiz, l'empresa va tornar a números verds, però caldrà veure quina serà la seva funció ara.

Mango i el futur d'una marca d'èxit

L'empresa Mango, que factura més de 3.100 milions d'euros anuals, continua sent un dels actors clau en la indústria tèxtil, amb uns beneficis de 172 milions el 2023. Quant a la seva societat matriu, 'Punta Na Holding', ha experimentat un creixement significatiu, augmentant els seus guanys de 545.000 a 8 milions d'euros entre 2022 i 2023. La rendibilitat del grup, combinada amb la seva expansió, suggereix que la família podria no estar interessada a vendre la companyia a curt termini.

El futur de Mango sembla prometedor, amb una sòlida estructura familiar i una gestió que busca consolidar el seu èxit. Encara que els germans Andic han mostrat el seu suport mutu, el veritable desafiament serà mantenir el rumb en un mercat tan canviant i globalitzat. Sens dubte, el testament d'Isak Andic marcarà l'inici d'una nova etapa en la història de Mango.