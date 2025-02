Ni oli d'oliva, ni de gira-sol: aquest és el millor per fregir, segons els experts

Quan pensem en olis per cuinar, el primer que ens ve al cap és, probablement, l'oli d'oliva o el de gira-sol. Tots dos són els més comuns a les cuines espanyoles, però la veritat és que hi ha altres olis que podrien ser fins i tot millors. Tot depèn de l'ús que se'ls doni.

Segons un recent informe del portal danès Nyheder, un oli que està guanyant popularitat entre els xefs és el d'alvocat. Els experts assenyalen que té avantatges considerables, especialment per fregir. Un dels motius pels quals els xefs recomanen l'oli d'alvocat és la seva alta resistència a les temperatures elevades.

A diferència de l'oli d'oliva i del gira-sol, que tenen punts de fum més baixos, pot suportar temperatures superiors. Tot això sense descompondre's ni alliberar substàncies nocives, cosa que el converteix en una opció ideal per fregir. Aquesta propietat el fa perfecte per a tècniques de cocció que requereixen temperatures altes.

Els beneficis de l'oli d'alvocat

Però els beneficis de l'oli d'alvocat no acaben aquí. Segons experts, aquest oli és una font excel·lent d'àcids grassos insaturats essencials, com els omegas 6 i omega 9, beneficiosos per a la salut cardiovascular. Aquests àcids grassos ajuden a reduir el risc de malalties cardíaques i millorar els nivells de colesterol "bo" a l'organisme.

A més, l'oli d'alvocat és ric en vitamines A, E i del grup B. La vitamina A és fonamental per a la salut ocular, la vitamina E actua com a protector davant el colesterol i les vitamines B tenen propietats antioxidants. Protegint les cèl·lules del cos contra el dany cel·lular i l'envelliment prematur.

L'oli d'alvocat també té propietats que van més enllà de la nutrició. Ja que és beneficiós per a la pell, gràcies als seus compostos antioxidants i la seva capacitat per hidratar la dermis. A més, ajuda a regular els nivells de sucre en sang, cosa que el converteix en una opció excel·lent per a aquells que busquen millorar el seu metabolisme.

Un oli ple de propietats

Per últim, l'oli d'alvocat també té beneficis per a la salut bucal. I és que contribueix a mantenir genives saludables i a prevenir problemes dentals. Per tot això, encara que l'oli d'oliva i de gira-sol són opcions populars a la cuina espanyola, l'oli d'alvocat s'està posicionant com la millor alternativa per fregir.

No només per la seva resistència a la calor. Si no també per les seves múltiples propietats nutricionals i beneficis per a la salut. Els experts no dubten a recomanar-lo com un ingredient clau per a una dieta saludable.