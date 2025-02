Ni aceite de oliva, ni de girasol: este es el mejor para freír, según los expertos

Cuando pensamos en aceites para cocinar, lo primero que nos viene a la mente es, probablemente, el aceite de oliva o el de girasol. Ambos son los más comunes en las cocinas españolas, pero lo cierto es que existen otros aceites que podrían ser incluso mejores. Todo depende del uso que se les dé.

Según un reciente informe del portal danés Nyheder, un aceite que está ganando popularidad entre los chefs es el de aguacate. Los expertos señalan que tiene ventajas considerables, especialmente para freír. Uno de los motivos por los que los chefs recomiendan el aceite de aguacate es su alta resistencia a las temperaturas elevadas.

A diferencia del aceite de oliva y del girasol, que tienen puntos de humo más bajos, puede soportar temperaturas superiores. Todo ello sin descomponerse ni liberar sustancias nocivas, lo que lo convierte en una opción ideal para freír. Esta propiedad lo hace perfecto para técnicas de cocción que requieren temperaturas altas.

Los beneficios del aceite de aguacate

Pero los beneficios del aceite de aguacate no terminan ahí. Según expertos, este aceite es una fuente excelente de ácidos grasos insaturados esenciales, como los omegas 6 y omega 9, beneficiosos para la salud cardiovascular. Estos ácidos grasos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar los niveles de colesterol "bueno" en el organismo.

Además, el aceite de aguacate es rico en vitaminas A, E y del grupo B. La vitamina A es fundamental para la salud ocular, la vitamina E actúa como protector frente al colesterol y las vitaminas B tienen propiedades antioxidantes. Protegiendo las células del cuerpo contra el daño celular y el envejecimiento prematuro.

El aceite de aguacate también tiene propiedades que van más allá de la nutrición. Ya que es beneficioso para la piel, gracias a sus compuestos antioxidantes y su capacidad para hidratar la dermis. Además, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que lo convierte en una opción excelente para aquellos que buscan mejorar su metabolismo.

Un aceite lleno de propiedades

Por último, el aceite de aguacate también tiene beneficios para la salud bucal. Y es que contribuye a mantener encías saludables y a prevenir problemas dentales. Por todo ello, aunque el aceite de oliva y de girasol son opciones populares en la cocina española, el aceite de aguacate se está posicionando como la mejor alternativa para freír.

No solo por su resistencia al calor. Si no también por sus múltiples propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Los expertos no dudan en recomendarlo como un ingrediente clave para una dieta saludable.