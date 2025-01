Última hora sobre Amancio Ortega: la inesperada petició que ha sorprès molts clients

Amancio Ortega continua sent un referent en el sector de la moda. La seva multinacional, Inditex, no deixa d'expandir la seva presència, i l'última novetat relacionada amb Zara ha deixat a molts sorpresos. El gegant gallec, amb la seva marca estrella, no només continua guanyant terreny, sinó que també s'està preparant per obrir nous espais comercials.

Aquesta vegada, la gran notícia ens porta fins a Canàries, on l'empresa d'Amancio Ortega ha sorprès molts. I és que la firma gallega ha anunciat el desembarcament d'una de les seves marques més populars actualment. Parlem de Lefties, una cadena de botigues enfocada als preus econòmics i a les últimes tendències.

Amancio Ortega continua creixent a les illes Canàries

Inditex sembla imparable, i després de l'enorme èxit de Lefties al Centre Comercial Las Arenas ha decidit apostar amb força per l'arxipèlag. En aquest sentit, la firma d'Amancio Ortega ha presentat una sol·licitud per expandir un Lefties a la mateixa galeria.

Si s'aprova, la botiga ocuparia una superfície útil de 2.758,72 metres quadrats. El local ocuparà les zones A-17 i A-18, ampliant encara més la presència d'Inditex en una de les zones comercials més importants de Canàries.

La Direcció General de Comerç i Consum del Govern de Canàries ha sotmès la sol·licitud de llicència comercial a informació pública. Això significa que qualsevol persona o entitat podrà presentar al·legacions sobre el projecte durant 20 dies hàbils. Aquesta ampliació a Las Arenas és només una de les diverses expansions que Amancio Ortega vol per enfortir el seu domini a l'Arxipèlag Canari.

A més, la companyia també ha sol·licitat ampliar el seu espai a l'Open Mall de Lanzarote. En aquest cas, la sol·licitud és per augmentar la superfície útil d'exposició i venda fins als 16.605,10 metres quadrats. Igual que a Las Arenas, qualsevol interessat podrà consultar els detalls del projecte.

Inditex, enmig d'un procés d'adaptació a les noves tendències

Si bé Inditex continua creixent, no totes són bones notícies per a Amancio Ortega, perquè Zara Home ha començat a tancar diverses botigues a Espanya. A Vitoria-Gasteiz, per exemple, la botiga ubicada al carrer Dato tancarà a finals de gener. La notícia ha causat molta sorpresa a la zona.

Aquest tancament no és l'únic, ja que Zara Home també tancarà la seva botiga al centre comercial Tres Aguas, a Alcorcón, Madrid. Aquests ajustos se sumen a una reestructuració que la firma està duent a terme en diverses ciutats. A Gipuzkoa, també tancarà dues de les seves tres botigues, quedant només la de Donosti, aquests moviments formen part de l'estratègia d'Inditex de concentrar la seva presència en ubicacions clau.