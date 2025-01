Confirmat: el canvi d'última hora a Mango després de la mort d'Isak Andic

La recent pèrdua d'Isak Andic, fundador de Mango, ha indicat un abans i un després per a la marca. La seva mort va deixar un buit emocional i professional a l'empresa, però també va obrir un nou capítol de transformacions a la cúpula directiva. Encara que el dolor persisteix, l'empresa continua el seu camí cap al futur amb alguns canvis importants que asseguren el seu creixement i estabilitat.

La decisió presa pel consell d'administració de Mango el passat 23 de gener confirma que la firma segueix endavant. Aquest canvi de lideratge s'ha donat de manera estratègica, amb un clar mapa de ruta per als pròxims anys.

La nova estructura de lideratge a Mango

La mort d'Isak Andic va portar un ajustament en la direcció de Mango. Toni Ruiz, qui fins aquell moment era el CEO, ha estat nomenat president de la companyia, un càrrec que ja ocupava de manera interina. A més, Ruiz continuarà com a CEO, cosa que demostra que l'empresa confia plenament en la seva capacitat per liderar.

El consell ha fet un pas rellevant en nomenar a Jonathan Andic, fill d'Isak, com a vicepresident de Punto Fa, la societat que agrupa el negoci de Mango. Aquest moviment reforça el compromís de la família Andic amb la firma, assegurant que el seu llegat segueixi present en la gestió de l'empresa. Toni Ruiz, amb una visió estratègica, ha afirmat que Mango està en el seu millor moment, amb un pla clar per continuar la seva expansió.

Mango: creixement i expansió cap al futur

La marca de moda catalana no s'atura, i el seu creixement n'és un clar reflex. El 2023, Mango va assolir una facturació rècord de 3.100 milions d'euros, cosa que demostra l'èxit de les estratègies implementades.

Mango, que ha aconseguit superar moments difícils en el passat, planeja assolir els 4.000 milions d'euros en vendes per al 2026. Aquest objectiu ve acompanyat de l'obertura de més de 500 noves botigues en els pròxims tres anys.

El model de negoci de Mango, centrat en el client i amb un enfocament en la innovació, ha estat clau per a aquest creixement. Toni Ruiz, en rebre el premi "Best Vision of the Future 2025" al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, va destacar que la visió de futur està més clara que mai. A més, va subratllar l'impacte positiu del llegat d'Isak Andic, l'enfocament empresarial del qual continua sent una font d'inspiració.

Mango no només s'ha centrat en el seu creixement econòmic, sinó també en adaptar-se als canvis del mercat global, mantenint la seva presència forta en el sector de la moda. D'aquesta manera, l'empresa continua avançant, honorant el llegat del seu fundador i mirant cap a un futur ple de possibilitats.