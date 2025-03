Ni Mercadona, ni Lidl: aquest popular supermercat vol obrir ja fins a 300 botigues

L'auge dels supermercats sembla no tenir fi. Els més populars encara no ho tenen tot guanyat i encara són més estratègies les que tenen al cap per aconseguir un major èxit. Un exemple és el d'una coneguda marca de botigues espanyola que ha anunciat el seu nou pla d'expansió.

Després de quatre anys de dificultats financeres i un procés de reestructuració, Grupo Dia ha anunciat el seu nou pla estratègic per al període 2025-2029. La companyia ha aconseguit estabilitzar la seva economia després de la venda d'actius, la desinversió en Clarel i el refinançament del seu deute. Per tot això, ara es llança a l'ofensiva amb un pla de creixement a Espanya.

Dia destinarà entre 750 i 900 milions d'euros a Espanya per expandir la seva presència al mercat i obrir més de 300 noves botigues. Aquest pla, presentat en el seu Capital Market Day, contempla una inversió anual d'entre 150 i 180 milions d'euros fins al 2029. Amb això, Dia preveu generar al voltant de 3.000 llocs de treball en la seva xarxa de botigues i franquícies.

L'estratègia d'expansió de Grupo Dia se centrarà en el model de franquícies i en ubicacions estratègiques alineades amb la seva filosofia de proximitat i el seu potencial econòmic. Per a això, es preveu una inversió d'aproximadament 50 milions d'euros anuals. Amb aquesta ampliació de la seva superfície de venda, la companyia espera aconseguir un increment mitjà anual de les vendes brutes sota la seva marca d'entre un 4% i un 6%.

Més objectius del canvi d'estratègia de Dia

Superant el creixement del mercat i guanyant quota de participació. A més, Dia busca elevar el seu marge sobre el resultat brut d'explotació ajustat fins a un rang estimat d'entre el 7,5% i el 8%. El pla també contempla un programa d'optimització logística amb la transformació de sis centres de distribució clau a Espanya.

Aquesta renovació inclourà millores tecnològiques en els processos de càrrega i distribució per reduir distàncies, millorar l'eficiència en rutes i enfortir la capacitat de subministrament de la seva xarxa comercial. En aquest sentit, Grupo Dia destinarà 125 milions d'euros fins al 2029 a la modernització dels seus sistemes de refrigeració. El president del consell d'administració, Benjamin Babcock, ha subratllat que aquest pla reflecteix la confiança en la proposta de valor que la companyia ha construït en els últims cinc anys.

"És un pla enfocat a generar valor i posiciona a Dia com una empresa capaç d'oferir valor per als accionistes", ha declarat. Grupo Dia tampoc descarta realitzar adquisicions per enfortir el seu negoci a Espanya i continuar explorant noves línies de negoci. Aquest enfocament li permetria reforçar la seva proposta de valor i consolidar el seu creixement en el mercat nacional.

L'ambiciós pla de Dia

Amb aquest ambiciós pla, Grupo Dia busca recuperar el terreny perdut després dels anys de crisi i convertir-se en un referent en el sector de la distribució alimentària a Espanya. Tot això apostant per un model de proximitat, eficiència logística i rendibilitat sostinguda. Sens dubte, una aposta segura que ja tenen més que estudiada.

Després de donar a conèixer aquestes novetats, és probable que la competència es posi les piles. És moment de renovar i mirar més enllà del que ja funciona. I Dia en sap molt, d'això.