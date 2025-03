Ni Lidl, ni Primaprix: Aquest és el supermercat 'low-cost' que està arrasant a Espanya

En el mercat actual de supermercats, dominat per cadenes com Lidl i Mercadona, una empresa petita ha aconseguit una expansió destacada. Amb un model de negoci basat en preus baixos, ha atret una gran quantitat de consumidors. Aquest supermercat ha crescut de manera significativa, establint una nova alternativa per a aquells que busquen preus accessibles sense renunciar a la qualitat.

Malgrat la competència, la cadena Sqrups ha estat capaç de destacar-se i guanyar terreny ràpidament. El seu èxit s'ha degut principalment a la combinació de preus competitius i un model de negoci eficient que ha captivat els consumidors.

Sqrups: un model de negoci diferent en temps difícils

La seva estratègia es basa en la venda de productes descatalogats, aquells que ja no es venen en altres superfícies, però que continuen sent aptes per al consum. Aquesta metodologia li permet oferir preus molt més baixos que altres supermercats, la qual cosa ha atret un públic que necessita fer compres econòmiques en aquests temps d'inflació.

El 2024, Sqrups va assolir una facturació de 21,7 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 45% respecte a l'any anterior. Aquest creixement ha estat possible gràcies a la seva estratègia d'expansió, finançada íntegrament amb fons propis, sense dependre de recursos externs.

Un model enfocat en l'eficiència

Sqrups posa èmfasi en la sostenibilitat, un aspecte clau del seu model de negoci, l'empresa es dedica a la gestió de productes que, de no ser venuts, acabarien en abocadors. A través d'aquest enfocament, contribueix a la reducció de desaprofitaments. El 2024 es van vendre més de 26 milions d'unitats de productes de més de 500 marques, la qual cosa ha ajudat a disminuir el volum de residus.

Sqrups també ha tingut un impacte positiu en la creació d'ocupació, des de 2022, l'empresa ha augmentat la seva plantilla en un 325%, assolint els 340 empleats el passat 2024. Més d'un 30% d'aquests treballadors provenen de col·lectius vulnerables, la qual cosa reflecteix el compromís de Sqrups amb la inclusió social. El 2025, l'empresa preveu crear 100 nous llocs, amb un enfocament especial en persones majors de 50 anys.

L'empresa no s'atura aquí. Amb l'objectiu de continuar creixent, Sqrups planeja obrir fins a 150 establiments en els pròxims tres anys. El seu objectiu és consolidar-se com una alternativa atractiva per als consumidors, oferint preus baixos sense comprometre la qualitat.

A mesura que la demanda d'opcions econòmiques continua creixent, és probable que la cadena continuï expandint-se ràpidament. Consolidant la seva presència en més ciutats i atraient un nombre més gran de clients que busquen alternatives assequibles sense renunciar a la qualitat.