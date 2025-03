Sorpresa a Mercadona: Aquest aperitiu ha conquerit tots els restaurants de luxe

Mercadona continua sorprenent els seus clients amb productes innovadors que combinen sabor i tradició. En aquesta ocasió, la cadena ha llançat una nova opció pensada especialment per als amants del picant. Aquesta variant arriba per donar-li un toc més intens i saborós a les teves receptes, mantenint sempre l'accessibilitat i la facilitat d'incorporar el producte a qualsevol menjar.

Sabor autèntic amb un toc picant

La sobrassada picant de Mercadona és una excel·lent opció per als que gaudeixen dels sabors intensos. Aquesta nova variant té la barreja perfecta d'espècies i el tradicional sabor de la sobrassada, però amb un toc de picant. L'equilibri entre el saborós i el picant la converteix en un acompanyament ideal per a plats de tot tipus: des d'entrepans fins a tapes, passant per amanides i pizzes.

A més, aquesta sobrassada picant es presenta en una terrina de 250 grams, perfecta per gaudir en família o amb amics. El seu format pràctic permet una fàcil conservació i ús, cosa que la fa molt convenient per tenir sempre a mà quan es necessiti afegir un toc especial als menjars. Amb aquesta nova sobrassada, Mercadona demostra que continua innovant amb opcions adaptades a tots els gustos.

Un dels grans avantatges d'aquesta sobrassada picant de Mercadona és que no conté gluten ni lactosa, cosa que la fa apta per a persones amb aquestes intoleràncies. Mercadona continua el seu compromís amb la inclusió i l'accessibilitat de tots els productes, permetent que més persones gaudeixin d'aquesta deliciosa alternativa sense preocupacions. Aquest detall és especialment important per a aquells que busquen opcions saboroses que respectin les seves necessitats dietètiques.

La sobrassada picant de Mercadona, a més de ser apta per a celíacs i persones intolerants a la lactosa, manté un sabor autèntic i tradicional. No importa el tipus de dieta que segueixis, aquest producte s'integra perfectament en la teva rutina de menjars sense sacrificar el gust. Així, Mercadona ha aconseguit crear una opció deliciosa per a tothom.

Un preu increïble per a una opció premium

Mercadona ha aconseguit oferir aquesta deliciosa sobrassada picant a un preu molt competitiu: només 2,20 euros per terrina de 250 grams. Aquest preu assequible fa que aquest producte sigui accessible per a qualsevol butxaca, permetent que tothom pugui gaudir del seu sabor intens i picant. La relació qualitat-preu és immillorable, especialment tenint en compte la qualitat dels ingredients i el sabor autèntic que ofereix.

Amb aquesta nova opció de sobrassada picant, Mercadona torna a destacar per la seva capacitat d'oferir productes deliciosos i d'alta qualitat a preus que tothom pot permetre's. Ja sigui per gaudir a casa o per compartir amb amics, aquesta sobrassada és una excel·lent addició al teu rebost que no voldràs deixar passar. A un preu tan baix, és fàcil veure per què s'ha convertit en un dels productes més populars de la cadena.

Mercadona ha aconseguit fer un pas més en la seva oferta de sobrassades amb aquesta versió picant. Amb un preu de només 2,20 euros, es presenta com una opció accessible per a tots els amants dels sabors intensos. Ideal per a aquells que busquen alguna cosa saborosa, autèntica i apta per a tothom, aquesta sobrassada picant es guanyarà un lloc en moltes cuines.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis