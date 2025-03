Ni Maquinista, ni Glòries: El centre comercial de Barcelona que ha sorprès tothom

Els centres comercials són part fonamental de la vida urbana, i Barcelona, com a ciutat dinàmica i moderna, alberga diversos espais. Entre els més populars trobem La Maquinista o Glòries, però en els últims anys n'hi ha un altre que ha cridat l'atenció de molts. Es tracta del centre comercial Splau, situat a Cornellà de Llobregat, que ha sabut guanyar-se un lloc especial en el cor de molts.

A diferència d'altres centres tradicionals, el centre comercial Splau destaca també per la seva implicació en la comunitat. A més de ser un punt de trobada per a les compres, organitza activitats que busquen fomentar la participació activa dels visitants en diverses iniciatives.

L'última iniciativa del centre comercial Splau va més enllà de les compres

El centre comercial Splau, que fa anys que va obrir, ha integrat pràctiques que busquen la preservació del medi ambient. En col·laboració amb la Festa del Riu, Splau va participar en diverses activitats per a promoure la reforestació i la cura del riu Llobregat. La plantació d'arbres autòctons va ser un dels actes destacats, amb la sembra d'espècies com el tamariu, el freixe i el llentiscle, essencials per mantenir la biodiversitat local.

Aquestes accions formen part de la seva estratègia per contribuir a la cura de l'entorn natural i a generar un impacte positiu en la comunitat. A més, el centre va organitzar un esdeveniment de "plogging", que combina esport i recollida de residus.

Aquest esdeveniment, liderat per l'atleta Sara Carmona, va convidar els participants a recórrer l'entorn natural mentre contribuïen a la neteja de la zona. A través d'aquestes iniciatives, Splau busca involucrar els seus visitants en activitats que promoguin la responsabilitat mediambiental i el benestar social.

Un model d'integració amb la comunitat

Splau ha demostrat que no només és un lloc per fer compres, sinó també un centre que entén la importància del seu rol social. El seu suport a la comunitat es reflecteix en iniciatives com la donació de 2.000 euros per a la recuperació de la ribera del Llobregat. A més, el centre ha estat involucrat en diverses campanyes solidàries, com recollida de joguines o col·laboracions amb associacions que donen suport a refugis d'animals.

Aquest centre ha estat reconegut pel seu compromís amb l'entorn. De fet, enguany ha rebut per setè any consecutiu el distintiu de Compromís per a la Sostenibilitat Turística, atorgat per la Diputació de Barcelona i altres entitats locals. Segons l'empresa, el reconeixement demostra el seu compromís amb pràctiques que busquen millorar l'entorn natural i la qualitat de vida dels habitants de la zona.

Splau ha aconseguit posicionar-se com un espai que va més enllà del concepte tradicional de centre comercial. Amb la seva àmplia oferta i la seva implicació en la comunitat, ha sabut adaptar-se a les expectatives dels visitants i convertir-se en un punt de referència dins de la ciutat. La seva capacitat per evolucionar i oferir experiències diverses el fa destacar en el panorama comercial de Barcelona.