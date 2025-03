Alegria de Juan Roig i Mercadona en ple mes de març: afecta milers d'espanyols

Encara que encara som al març, Mercadona ja està treballant en la seva gran aposta per a aquest estiu. Sota la direcció de Juan Roig, l'empresa prepara una iniciativa que promet transformar el panorama laboral. Amb una visió clara cap a la temporada estival, la companyia està llesta per sorprendre a tothom.

Condicions laborals i beneficis per als nous empleats

La companyia busca incorporar prop de 5.000 nous empleats amb la finalitat de garantir un servei eficient i adaptat a la demanda estiuenca. Les ofertes d'ocupació ja estan disponibles a través del Portal d'Ocupació de Mercadona, amb condicions atractives i un enfocament en el desenvolupament professional.

Mercadona està oferint un salari mensual de 1.685 euros bruts per a una jornada laboral de 40 hores setmanals. A més, l'empresa proporciona formació específica des del primer dia, cosa que no obliga a tenir si o si una experiència prèvia. La formació assegura que els treballadors puguin adaptar-se ràpidament als seus nous llocs i començar a aportar des del primer moment.

La planificació horària és un altre dels aspectes destacats en les ofertes laborals de Mercadona. La companyia entrega els horaris amb antelació per facilitar la conciliació, oferint diferents opcions de jornada segons el tipus de contracte. Aquesta flexibilitat és molt valorada pels empleats, ja que permet organitzar millor el seu temps i adaptar-se a les necessitats de l'empresa.

Mercadona també destaca per la seva vocació de servei al client i la seva capacitat de millora contínua. Les noves incorporacions passaran a formar part d'un equip compromès amb oferir una experiència de qualitat tant per als clients com per als propis empleats. La companyia assegura que tant l'experiència laboral dels empleats com la dels clients serà positiva durant la campanya d'estiu.

Ocupació i expansió de Mercadona

Amb més de 100.000 treballadors a tota Espanya, Mercadona continua creant ocupació de qualitat. Aquest creixement està directament relacionat amb la seva constant expansió, tant a Espanya com al mercat internacional. El 2025, l'empresa té plans d'obrir més supermercats a Portugal, cosa que generarà encara més ocupació en el futur.

La companyia continua apostant per l'estabilitat laboral. Ofereix als seus empleats una sèrie de beneficis addicionals, com assegurança mèdica, descomptes en productes de la cadena i accés a un pla de pensions. Això, juntament amb el seu creixement continu, reafirma el compromís de Mercadona amb el benestar dels seus treballadors.

Aquest procés de selecció és una excel·lent oportunitat per a aquells que busquen ocupació en una empresa amb un fort enfocament en la formació i el desenvolupament del seu equip. Amb les condicions i beneficis oferts, els nous treballadors de Mercadona estaran ben equipats per realitzar la seva feina i gaudir d'una experiència laboral enriquidora.