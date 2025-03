Arriba la felicitat a Espanya: El centre comercial que obrirà aviat les portes

Els centres comercials s'han convertit en una de les destinacions preferides per a moltes famílies. No només es visiten amb l'objectiu de fer compres específiques, sinó que també s'aprofiten per passejar i descobrir les últimes novetats. Ara, el país està d'enhorabona, ja que obre un nou espai comercial que farà les delícies dels apassionats d'aquests tipus de recintes.

En aquesta ocasió, es tracta del parc comercial Señorío Plaza, ubicat al costat de l'A-42 a Illescas, a Toledo. Aquest centre comercial es troba en la seva fase final de construcció i té previst obrir les portes al setembre. Amb una superfície de més de 30.000 metres quadrats, es presentarà com un important centre de comerç, oci i restauració.

Cal destacar que comptarà amb una àmplia oferta de marques de renom en diferents sectors. Recentment, han confirmat la seva participació en el projecte noves marques que ampliaran encara més la varietat de serveis disponibles. Entre elles es troben Soloptical, una cadena especialitzada en òptica i salut visual, i Anubis, un innovador concepte de restauració i cocteleria.

Un centre comercial que estarà ple de marques conegudes

Però les citades marques no seran les úniques, perquè també es podrà trobar una botiga de Factory Sofàs, experts en mobiliari i descans; i Newyorkers Cafè, especialitzats en entrepans i hamburgueses. Amb aquestes incorporacions, Señorío Plaza de Toledo continua consolidant-se com un referent, oferint als consumidors una experiència de compra i entreteniment única. A més, ja s'han confirmat altres operadors que cobriran les principals àrees del parc.

En el sector comercial, destaquen marques com Alcampo, Sprinter, Action, Ideal Home, Toy Planet, Kiwoko, Magic Waho, Feu Vert i Pinturas Bermellón. En l'àrea d'oci, s'hi sumen reconeguts restaurants com VIPs, Ginos, Big Pizza, Maki Toki, Kebabish, Popeyes, McDonald's i Burger King. Així com els Cines Odeon, una pista de bitlles amb àrea recreativa i un centre d'entreteniment infantil i familiar.

Els promotors del centre comercial de Toledo han ressaltat que la prioritat del projecte és oferir un espai que cobreixi les necessitats del consumidor actual. Tot això integrant comerç, gastronomia i oci en un sol lloc. “Amb cada incorporació, reafirmem el nostre compromís amb la qualitat i la diversitat de la nostra oferta”, van assenyalar des de la direcció del projecte a El Español.

Toledo es convertirà en tot un referent comercial

Señorío Plaza està situat sobre una parcel·la de 90.000 metres, dels quals 30.000 estaran destinats a locals comercials i la resta s'utilitzarà per a aparcaments. Amb una inversió de 70 milions, aquest parc comercial es perfila com un important motor econòmic i social per a Toledo. I que s'espera que generi més de 600 nous llocs de treball directes, contribuint al desenvolupament local i atraient visitants.

Aquest ambiciós projecte és fruit de la col·laboració entre la inversora Waika, la promotora-constructora Ordesa, l'empresa d'arquitectura Martínez d'Aspe Arquitectos i la comercialitzadora Wit Retail. Tots ells han treballat junts per crear un centre modern, accessible i ple d'espais oberts. Sens dubte, visitar aquest centre comercial serà tota una experiència còmoda i agradable per a tots els visitants.