Arriba la felicitat a Tarragona: un nou centre comercial obrirà aviat les portes

Tarragona es prepara per donar la benvinguda a un nou espai comercial que promet canviar la dinàmica de compres i oci a la zona. Amb una considerable inversió i un disseny centrat en la comoditat dels visitants, aquest centre promet ser un lloc clau per a la ciutat. La seva obertura està prevista per al pròxim mes de juliol, un fet que ha generat gran expectació entre els habitants i comerciants locals.

El projecte avança a bon ritme i té com a objectiu complementar l'oferta comercial de la ciutat, oferint noves opcions als consumidors. El Family Park Tarragona comptarà amb diverses característiques destacades que el convertiran en tot un referent a la regió.

Family Park Tarragona, un centre comercial pensat per a tothom

El nou centre comercial està situat al costat del barri de Campclar, amb accés directe des de l'N-340. Amb una superfície total de 39.000 metres quadrats, dels quals 14.000 estaran destinats a 10 locals comercials, aquest espai està dissenyat per oferir comoditat i accessibilitat als visitants. El principal atractiu del centre serà l'hipermercat Family Cash, que ocuparà més de 5.500 metres quadrats i oferirà una àmplia varietat de productes, des d'alimentació fins a electrodomèstics.

Family Park Tarragona ja compta amb el 80% dels seus espais comercials ocupats, i entre els seus operadors destaquen marques reconegudes com JYSK, Fitness Park, Joma, MGI i All Of Home. A més, s'inclourà una gasolinera Family Energy, juntament amb més de 690 places d'aparcament, de les quals 17 estaran preparades per recarregar vehicles elèctrics. Cosa que demostra l'esforç per adaptar-se a les tendències actuals de mobilitat.

Una obertura que brindarà diverses oportunitats laborals

L'obertura de Family Park Tarragona no només portarà noves opcions de compra i oci, sinó també oportunitats d'ocupació per als residents. S'estima que el centre generarà uns 150 nous llocs de treball, principalment a l'hipermercat, cosa que serà un impuls econòmic per a la zona. Aquests nous llocs de treball contribuiran a enfortir l'economia local, oferint opcions laborals tant per a joves com per a adults a la recerca d'ocupació.

A més, dins del projecte s'ha implementat un dipòsit de tempestes amb capacitat per emmagatzemar fins a 1.000 metres cúbics d'aigua. Aquesta mesura té com a objectiu mitigar els efectes de les pluges i evitar la saturació dels sistemes de drenatge de la ciutat. Una acció que complementa el disseny del centre i assegura el seu funcionament eficient davant fenòmens climàtics adversos.

L'obertura d'aquest nou centre comercial a Tarragona serà un esdeveniment clau per a la ciutat, oferint noves opcions de compra, entreteniment i ocupació. Family Park Tarragona es perfila com un referent per als tarragonins, atraient locals i visitants a la recerca d'una experiència moderna i accessible.