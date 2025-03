Ni llet, ni oli: aquest producte del supermercat podria pujar molt de preu

En els últims dies, els consumidors han notat un augment en els preus de productes bàsics de la cistella de la compra. Un dels productes més afectats en els últims dies ha vist un increment important en el seu preu. Aquest augment ha sorprès molts, que no esperaven que un aliment tan essencial experimentés tals pujades en tan poc temps.

Encara que el preu dels ous ja havia tingut fluctuacions en el passat, el que està passant ara és una cosa més significativa. En qüestió de setmanes, el preu d'una dotzena ha pujat més d'un 25%. La pregunta és: per què està passant això i quins factors estan influint en aquest augment?

Augment de la demanda i factors internacionals

D'acord amb un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), els preus dels ous han pujat considerablement en només dues setmanes. Els més barats, els de categoria M, han passat de costar entre 2,07 i 2,10 euros a superar els 2,60 euros. Aquest increment s'ha notat més en els ous de gallines soltes i en els camperols, que han vist augments encara majors, al voltant del 16% i 20%, respectivament.

Els experts asseguren que hi ha diverses raons darrere d'aquest augment. Primer, la demanda d'ous ha crescut significativament, cosa que ha fet que els preus pugin. Aquest fenomen ha estat impulsat per les característiques nutricionals de l'ou, que l'han convertit en un producte de moda.

El 2023, l'ou va ser l'aliment fresc que més va créixer en valor, amb un increment del 8,2%. No obstant això, malgrat l'augment en el consum, l'oferta d'ous no ha crescut al mateix ritme, cosa que ha creat un desequilibri en el mercat.

A més, un altre factor clau ha estat la crisi avícola als Estats Units, que fa més d'un any que afecta la producció. La grip aviària ha obligat a sacrificar milions de gallines ponedores, cosa que ha provocat una caiguda en la producció d'ous.

Els Estats Units, com a gran consumidor d'aquest producte, ha hagut de recórrer a altres països productors, com Espanya, per cobrir la seva demanda. Això ha generat un efecte en cadena, augmentant la pressió sobre el mercat internacional i contribuint a l'encariment dels ous.

L'impacte dels costos de producció i les exportacions

L'augment dels preus dels cereals i la soja, aliments clau per a les gallines, ha contribuït a l'encariment de l'ou. Amb la guerra a Ucraïna, el preu d'aquests inputs ha pujat considerablement, cosa que ha encarit la producció. Això ha afectat moltes granges, que ara enfronten costos més alts per mantenir les seves aus.

D'altra banda, l'augment de les exportacions també ha influït en els preus. Molts països productors d'ous, inclosos els de la UE, estan enviant els seus productes als Estats Units per cobrir la creixent demanda. Com a resultat, l'oferta local d'ous ha disminuït, cosa que ha impulsat els preus a l'àmbit nacional.

El futur dels preus dels ous sembla incert, ja que els factors que impulsen el seu augment continuen sent múltiples i complexos. Amb la demanda en augment i els costos de producció elevats, el mercat seguirà sent volàtil. Els consumidors hauran d'estar preparats per a preus més alts, almenys mentre persisteixin els problemes internacionals i l'escassetat d'oferta.