Walmart llança un avís urgent als EUA sobre els seus ous i altres aliments

Els consumidors continuen sentint l'impacte dels alts preus dels productes bàsics, especialment els aliments. Doug McMillon, CEO de Walmart, va expressar fa uns dies que les famílies amb menys ingressos estan sent les més afectades.

Per a McMillon, els preus elevats estan causant “frustració i dolor” entre els compradors, principalment en els sectors de menors ingressos. Tot i que Walmart està veient un augment en les vendes dels compradors amb majors ingressos, la situació és molt més difícil per a aquells que tenen menys poder adquisitiu.

Inflació disparada pels ous

Un dels majors culpables d'aquesta inflació és l'augment dels preus dels aliments, en particular dels ous. Segons l'Índex de Preus al Consumidor (CPI) al gener de 2024 la inflació va assolir el seu nivell més alt des de l'agost de l'any anterior. Això va ser degut principalment als preus exorbitants d'aquest producte.

Aquest increment de preus es deu en gran part a la crisi de la grip aviària, que ha afectat greument la producció d'ous, portant a una escassetat als mercats. Aquesta situació ha fet que moltes famílies hagin d'ajustar els seus pressupostos i canviar els seus hàbits de compra.

Aranzels addicionals amenacen amb augmentar encara més els costos

Però la inflació podria empitjorar encara més amb la implementació de nous aranzels. El 4 de març entraran en vigor aranzels que afectaran les importacions de Mèxic, Canadà i la Xina. McMillon va assenyalar que aquests aranzels, que augmentaran els costos dels productes en un 25% per a Mèxic i Canadà i un 20% per a la Xina, podrien agreujar la situació.

“Els consumidors ja estan lluitant amb els preus més alts i aquests aranzels podrien posar encara més pressió sobre ells”, va comentar McMillon. A més, aquest augment de costos també afectaria els minoristes, que probablement hauran de traslladar aquest augment als consumidors.

Walmart veu canvis en els hàbits de compra

Degut a aquesta inflació, els compradors estan adaptant els seus hàbits. McMillon va explicar que a Walmart els clients estan triant comprar paquets més petits de productes. L'opció de productes més barats o porcions més petites sembla ser una manera de reduir la despesa.

A mesura que els costos continuen pujant, molts consumidors estan fent ajustos per poder continuar comprant el necessari. La tendència cap a la compra de quantitats menors de productes és una resposta directa als preus més alts als prestatges.

Què depara el futur per a Walmart?

El panorama de Walmart per al 2025 no és tan prometedor com ho va ser el 2024. La companyia va experimentar un augment significatiu en les vendes. No obstant això, en gran part gràcies als compradors d'alts ingressos, McMillon ja ha assenyalat que aquest creixement podria disminuir l'any vinent.

El CFO de Walmart, John David Rainey, va anticipar al novembre que, si els aranzels s'implementen, els preus podrien augmentar encara més per als consumidors. Rainey va assegurar que, tot i que l'empresa no desitja pujar els preus, es veuran obligats a fer-ho en algunes ocasions degut a l'augment de costos.

Competència ferotge i nous desafiaments

Malgrat la difícil situació econòmica, McMillon va reconèixer la ferotge competència que enfronta Walmart, especialment amb gegants com Amazon. En un podcast de Bloomberg, el CEO va destacar que Walmart està aprenent de la seva competència. La companyia ha contractat experts d'empreses com Amazon i Google per millorar el seu rendiment.

McMillon va admetre que Walmart ja no lidera el sector dels ingressos, ja que Amazon ha pres la davantera. No obstant això, el CEO confia que la seva empresa continua tenint la capacitat per adaptar-se als nous desafiaments i competir de manera efectiva en el mercat actual.