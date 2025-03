Trader Joe’s segueix els passos de Costco i Walmart amb els seus ous: no agradarà

La crisi del subministrament d'ous als Estats Units continua afectant els consumidors. Ara, Trader Joe's ha decidit aplicar restriccions en la compra d'aquest producte bàsic.

Des del 15 de març, la sucursal de l'Upper West Side de Nova York ha imposat un límit d'una dotzena d'ous per llar. La mesura ha generat molèsties entre els clients, que asseguren que ja no hi ha raó per restringir les compres.

Trader Joe's, la grip aviària i l'escassetat d'ous

La grip aviària ha estat un dels principals factors que van afectar la producció d'ous als Estats Units. Durant mesos, milers d'aus van ser sacrificades per evitar la propagació del virus. Això va reduir l'oferta i va elevar els preus a nivells rècord.

Botigues com Walmart, Costco i Kroger van implementar restriccions per evitar que els clients compressin en excés. En molts casos, els prestatges van quedar buits per l'alta demanda.

Ara, els preus han començat a estabilitzar-se. Tanmateix, Trader Joe's va decidir mantenir el límit de compra a la seva botiga de l'Upper West Side.

Una mesura que no convenç els clients

Els compradors no han rebut bé la decisió. Per a molts, la crisi dels ous ja ha passat i les restriccions ja no són necessàries.

"No entenc per què continuen limitant la compra si en altres supermercats pots comprar el que vulguis", va dir un client molest al New York Post.

Altres asseguren que la restricció afecta famílies grans, que necessiten més d'una dotzena d'ous per al seu consum setmanal.

"És frustrant. Cuino per a cinc persones i una dotzena no em dura ni tres dies. He de fer diverses compres a la setmana", va comentar una altra clienta.

Alguns clients creuen que Trader Joe's està exagerant amb la mesura. Mentrestant, altres botigues han aixecat les seves restriccions sense problemes.

Trader Joe's seguirà amb la limitació?

En cadenes com Costco i Walmart, les restriccions s'han flexibilitzat en la majoria de les seves botigues. Tanmateix, Trader Joe's no ha indicat quant de temps mantindrà la mesura.

L'empresa no ha donat declaracions oficials. Només se sap que la política busca evitar l'acaparament i garantir que més clients puguin comprar ous sense problemes.

Però si altres cadenes ja permeten la compra sense límit, per què Trader Joe's continua aplicant aquesta regla? Aquesta és la pregunta que molts consumidors es fan.

Alguns experts creuen que l'empresa vol assegurar-se que hi hagi prou subministrament per a tothom. Tanmateix, altres pensen que és una decisió innecessària que només molesta els clients.

Si la demanda d'ous torna a pujar en les pròximes setmanes, Trader Joe's podria mantenir la restricció. Però si els consumidors continuen queixant-se, la botiga haurà de reconsiderar la seva política.

Per ara, els clients de l'Upper West Side hauran d'ajustar-se a la nova norma. Mentrestant, altres supermercats ja han deixat enrere les restriccions i ofereixen ous sense límit de compra.