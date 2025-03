Dollar Tree es frega les mans: el seu enemic tanca moltes botigues als Estats Units

Dollar Tree i Dollar General han estat competidors directes durant anys, dominant el sector de les botigues de descompte als Estats Units. Ambdues han crescut ràpidament oferint productes assequibles i accessibles a milions de persones.

Tanmateix, la indústria minorista està afrontant dificultats, i ara un d'aquests gegants, Dollar General, ha anunciat que tancarà al voltant de 100 botigues a tot el país. Aquesta decisió ha generat molta especulació sobre el futur de les botigues de descompte en un mercat cada vegada més competitiu.

La situació de Dollar General

Malgrat ser el líder en números, Dollar General no està exempt de desafiaments. A finals de 2024, la cadena comptava amb 20,583 botigues a tot Estats Units. La seva competència més propera, Dollar Tree, té 16,440 botigues.

El tancament de 100 d'aquestes no representa una gran part del seu total. Tanmateix, és un reflex de les dificultats que afronta la companyia en un entorn econòmic complicat.

Estratègies d'adaptació en el mercat

Encara que està tancant, Dollar General no es rendeix. La companyia està implementant un nou servei de lliurament el mateix dia en mercats selectes. Aquest "llançament suau" té com a objectiu millorar la competitivitat davant de gegants del comerç electrònic com Amazon i Walmart. Si aquest servei té èxit, Dollar General planeja expandir-lo a milers de botigues a tot el país.

La pujada de preus a Dollar Tree

D'altra banda, Dollar Tree també està afrontant els seus propis desafiaments. La inflació ha obligat la cadena a augmentar els preus de diversos productes. Des de finals de 2024, el preu de molts articles ha pujat de $1.25 a $1.50.

A més, les línies Dollar Tree Plus també han augmentat, amb alguns productes passant de $5 a $7. Aquests increments, encara que modestos, poden tenir un impacte significatiu en la percepció dels clients que busquen preus baixos.

Competència creixent del comerç electrònic

Segons informes de CNBC, espais com Dollar General i Dollar Tree estan lluitant davant la creixent competència de minoristes amb una forta presència en línia, com Walmart. La preferència per les compres en línia ha augmentat, i les botigues físiques de descompte estan intentant adaptar-se a aquesta nova realitat.

Dollar General ha llançat el seu servei de lliurament el mateix dia. Encara està per veure si aquesta mesura serà suficient per competir amb l'atractiu del comerç electrònic.

El futur de les botigues físiques

La competència entre Dollar General i Dollar Tree està lluny de ser un fenomen aïllat. En general, les botigues físiques estan havent d'adaptar-se a un mercat que s'inclina cada vegada més cap a les compres en línia.

Els establiments de descompte estan intentant mantenir-se competitius. Encara així, la veritable prova del seu èxit dependrà de com responguin als canvis en les expectatives dels consumidors i a les pressions econòmiques que afecten el sector.

Aquest és només el principi del que podria ser una reestructuració més profunda de la indústria minorista en els pròxims anys. Les marques de descompte, com Dollar General i Dollar Tree, hauran de seguir evolucionant per mantenir-se rellevants en un mercat que canvia ràpidament.