Ni Lidl, ni Mercadona: el súper que obrirà una gran botiga en aquesta ciutat d'Espanya

Ciudad Real es prepara per a un canvi important en el seu panorama comercial. Un nou supermercat amb una gran superfície està a punt d'obrir les portes a la capital de la província. No obstant això, no es tracta d'una nova sucursal de Lidl o de Mercadona, sinó de Consum, que aposta per la mencionada ciutat amb un projecte molt ambiciós.

La llicència d'obra ja ha estat concedida, i aquest supermercat promet convertir-se en tot un referent a la zona. No només oferirà un nou espai de compres, sinó que també contribuirà a l'economia local amb la creació de nous llocs de treball.

Consum obre un nou supermercat en una ubicació clau

El nou supermercat de Consum ocuparà una superfície de 4.600 metres quadrats, un fet que el converteix en un projecte destacat per a Ciudad Real. La ubicació, que està entre els carrers La Solana i Pedro Muñoz, és estratègica, perquè es troba a prop d'un dels punts més concorreguts de la ciutat, el pavelló Quijote Arena. Això facilitarà l'accés als clients que visiten la zona tant per fer compres diàries com per assistir a esdeveniments.

A més de la superfície comercial, el supermercat comptarà amb un aparcament exterior de 32 places i un pàrquing subterrani amb 70 places addicionals. Això garantirà que els clients puguin aparcar còmodament mentre realitzen les seves compres. També es disposarà d'una àrea logística destinada a la càrrega i descàrrega de productes, assegurant que el supermercat funcioni de manera eficient.

Consum continua creixent a Espanya

Consum, una de les cadenes de supermercats més destacades d'Espanya, ha triat Ciudad Real per ampliar la seva presència. Aquest serà el primer establiment de la marca a la capital d'aquesta província, cosa que el converteix en una fita important per a la companyia. Consum es caracteritza pel seu enfocament en la proximitat amb els clients i el seu compromís amb la qualitat dels seus productes, i promet traslladar aquests valors al seu nou local.

L'obertura també tindrà un impacte positiu en l'economia local, s'espera que el supermercat creï més de 30 llocs de treball directes. Amb aquesta obertura, Consum continua amb la seva estratègia de creixement a Espanya. Aquesta nova botiga a Ciudad Real és només un dels molts projectes que la companyia té en marxa, reafirmant el seu compromís amb l'expansió i el servei proper al client.

A més, s'espera que el nou supermercat sigui una de les principals atraccions comercials a la zona. Amb la seva moderna infraestructura, farà front a la competència local i atraurà clients de diferents parts de la ciutat. Aquest tipus d'inversió destaca la confiança de Consum en el creixement econòmic de Ciudad Real i la seva aposta per oferir un servei que combini qualitat i comoditat per als consumidors.