Lidl rebaixa a la meitat el producte que més envegen Ikea i Leroy Merlin: una bogeria

Lidl ha llançat una oferta irresistible en el seu set de dutxa fixa, reduint el seu preu a la meitat. Aquest conjunt combina disseny modern i funcionalitat, oferint una experiència de dutxa superior. Fabricat amb materials d'alta qualitat, és una oportunitat única per renovar el bany amb estil i eficiència.

Lidl t'ofereix una dutxa amb moltes opcions

El set de dutxa fixa de Lidl destaca per la seva construcció en acer inoxidable d'alta qualitat, garantint durabilitat i resistència a la corrosió. La barra de dutxa té una longitud màxima de 100 cm, adaptant-se a diferents alçades i espais de bany. El capçal de dutxa, amb un diàmetre aproximat de 22,5 cm, proporciona una cobertura àmplia per a una experiència envoltant.

Una característica notable és el seu sistema flex, que permet regular l'alçada de la dutxa fixa gràcies a un arc de mig punt flexible amb acabat Soft Touch. Aquesta flexibilitat facilita l'ajust segons les preferències de l'usuari, millorant la comoditat durant l'ús. A més, el set inclou una dutxa de mà de disseny elegant, oferint tres opcions de raig: raig, massatge i raig combinat, adaptant-se a les necessitats de cada moment.

El canvi entre la dutxa fixa i la teledutxa es realitza de manera senzilla mitjançant un polsador elegantment integrat. Per mantenir el set en òptimes condicions, tant el ruixador com la teledutxa compten amb botons anticalç. Això facilita l'eliminació de residus i prolonga la vida útil del producte.

Especificacions tècniques i materials de qualitat

El set de dutxa inclou un flexo metàl·lic de 150 cm de longitud, brindant llibertat de moviment durant la dutxa. La longitud de connexió del flexo de dutxa és d'aproximadament 70 cm, assegurant una instal·lació versàtil en diferents tipus de banys. Amb un pes total de 6 kg, el conjunt ofereix estabilitat i solidesa, reflectint la qualitat dels seus components.

Els materials utilitzats en la fabricació del set són llautó i acer inoxidable, coneguts per la seva resistència i durabilitat. Aquests materials no només aporten una estètica moderna i elegant, sinó que també garanteixen un rendiment òptim davant la humitat i l'ús constant. L'elecció d'aquests components reflecteix el compromís de Lidl per oferir productes d'alta qualitat als seus clients.

Aquesta oferta especial està disponible ara mateix a la seva pàgina web, facilitant l'accés a aquest producte des de la comoditat de la llar. La promoció és per temps limitat. D'aquí que no cal pensar-s'ho gaire si de veritat ens interessa aquest producte, perquè està arrasant.

El set de dutxa fixa de Lidl en oferta representa una excel·lent opció per a aquells que busquen renovar el seu bany a un preu accessible. El seu disseny innovador, materials de qualitat i característiques funcionals el converteixen en una adquisició que aportarà confort i elegància a la llar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis