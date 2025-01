La delícia de la carnisseria de Mercadona que compren els carnissers: ‘Val la pena’

En el món de la carnisseria, els experts sempre busquen el millor. Els carnissers tenen un ull clínic per detectar la qualitat de la carn, i quan un professional amb més de 30 anys d'experiència recomana un producte, no està de més prestar-li atenció. Aquest és el cas de @el_as_carnicero, un carnisser conegut a TikTok, que ha sorprès a molts en recomanar un producte de la carnisseria de Mercadona.

Encara que el carnisser té fama de ser crític amb les carns envasades que es venen als supermercats, en aquesta ocasió ha fet una excepció. La seva recomanació és clara: la carn picada de boví de Mercadona, un producte que, segons ell, destaca per la seva relació qualitat-preu.

La carn picada de Mercadona que ha engalipat aquest carnisser

El carnisser assegura que la carn picada de boví de Mercadona és l'única que val la pena a la secció de carns picades i hamburgueses. Per a ell, és el millor aliment que ha trobat en aquesta categoria, amb un 99% de carn pura, aquesta picada és perfecta per fer hamburgueses, mandonguilles o qualsevol recepta casolana. “És una passada”, diu mentre ho mostra a càmera, destacant la seva textura i frescor.

Aquest expert carnisser no acostuma a recomanar productes envasats de supermercat, però aquest s'ha guanyat la seva confiança. De fet, el considera l'únic producte que se salva entre les carns picades disponibles al mercat en general. I és que, encara que molts aliments industrials no compleixen amb els estàndards de qualitat, aquesta carn picada destaca per la seva puresa i sabor.

Per què Mercadona continua sent líder al mercat?

Mercadona ha tancat 2024 amb un creixement impressionant en la seva quota de mercat, assolint un 29,5%. Tot i haver reduït el nombre de botigues, la cadena continua sent la número 1 en distribució a Espanya, amb 1.613 establiments. Això la col·loca molt per davant del seu competidor més proper, Carrefour, que té una quota del 7,4%.

L'informe “Tendències del Consumidor 2024” revela que el mercat de gran consum a Espanya ha experimentat un creixement del 4,6%, assolint els 122.000 milions d'euros. Entre els productes que més han crescut, la carn ha destacat amb un augment del 4,9%. Malgrat els desafiaments econòmics, els consumidors continuen buscant aliments frescos i de categoria, i aquí és on Mercadona sap com satisfer-los.

La carn picada de boví és només un exemple del compromís de Mercadona amb la qualitat. Encara que la seva quota de mercat creix a un ritme moderat, la marca continua sent la preferida per milions d'espanyols. La clau del seu èxit sembla estar a oferir productes frescos i de qualitat a preus competitius.