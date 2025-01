L'OCU encén les alarmes: aquesta és la pitjor croqueta del supermercat a Catalunya

Quan es tracta de croquetes, la qualitat és clau, no és només el sabor, també importen la textura i els ingredients. Amb tantes opcions als supermercats, és fàcil sentir-se perdut, l'OCU, sempre atenta al que mengem, ha posat la seva lupa en les croquetes congelades. I els resultats no són gens sorprenents.

En un estudi, l'organització va analitzar les croquetes més populars dels supermercats i va destacar el millor i el pitjor. En aquesta ocasió, hi ha una marca que ha fet saltar totes les alarmes pel seu escàs contingut de pernil.

La croqueta més decebedora està en aquesta cadena

Les pitjors croquetes de pernil segons l'OCU són les de la marca 'Pulgar', que es troben a Alcampo. El més alarmant és que, malgrat ser una croqueta de pernil, el producte no conté absolutament res de pernil. Amb un 39 sobre 100, Pulgar ha quedat molt per sota del que s'esperava, tant per la seva manca d'ingredients de qualitat com per l'escassa textura i sabor.

És un exemple de com alguns fabricants recorren a trucs publicitaris com "100% casolanes" per atreure els consumidors, però no compleixen amb les expectatives. La veritat és que les croquetes 'Pulgar' manquen dels ingredients essencials que definirien una bona croqueta, com el pernil. L'OCU deixa clar que aquesta croqueta és més un engany que una opció saborosa, i ressalta com el màrqueting pot influir en les nostres decisions.

Les millors croquetes, segons l'OCU

Si busquem alguna cosa molt més saborosa, les croquetes de pernil de 'Fridela', disponibles a Alcampo, són les més valorades, amb 61 punts sobre 100. Les segueixen molt de prop les de 'La Cocinera', que obtenen 60 punts, i 'Maheso', que es queda amb 59. Aquestes marques destaquen per utilitzar ingredients més naturals, una textura més lleugera i un arrebossat cruixent que les fa irresistibles.

L'OCU posa el focus en la importància d'un bon etiquetatge, ja que moltes marques del mercat enganyen als consumidors amb etiquetes cridaneres però amb productes molt poc satisfactoris. Les marques que van aconseguir els millors resultats s'han guanyat la confiança dels consumidors per oferir productes amb una qualitat real.