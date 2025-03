Un gran tresor: aquest cèntim d'àguila voladora val 1 milió de dòlars i tothom el busca

El món de la numismàtica està ple de monedes rares que tenen un alt valor històric i econòmic. Algunes d'elles s'han convertit en peces clau per als col·leccionistes. Aquestes monedes, que van més enllà del seu valor facial, són objecte d'admiració pel seu disseny i les històries que representen.

A més de la seva raresa, el valor d'aquestes peces es veu impulsat per les condicions en què han sobreviscut al llarg del temps. Encara que algunes monedes tenen una història molt breu d'encunyació, el seu impacte en el mercat continua sent important.

El Flying Eagle Cent de 1856: una peça de transició

El Flying Eagle Cent de 1856 és un dels tresors més rars en la història de les monedes dels Estats Units. Aquesta peça va ser dissenyada per James B Longacre i es va encunyar amb el propòsit de ser una moneda petita, diferent dels cèntims anteriors. No obstant això, a causa de la seva curta producció, només es van fabricar al voltant de 2,000 unitats, cosa que la converteix en un objecte altament col·leccionable.

El Flying Eagle Cent és significatiu no només per la seva escassetat, sinó també pel seu disseny innovador. La composició d'aquesta curiosa moneda és de 88% coure i 12% níquel, amb un pes de 4.67 grams i un diàmetre de 19 mm.

Encara que no va ser una moneda que va romandre molt de temps en circulació, el seu impacte va ser transcendental, marcant el començament d'una nova era en la fabricació de cèntims petits. Els exemplars en excel·lent estat poden assolir valors propers als 25,000 a 30,000 dòlars en subhastes, depenent de la seva conservació i demanda.

No obstant això, com millor sigui l'estat de conservació de la moneda, més gran serà el seu valor en el mercat. En aquest sentit, si es troba en perfectes condicions i és altament cobejada per col·leccionistes, pot arribar a assolir un valor de fins a 1 milió de dòlars en subhastes exclusives.

El 1943-D Lincoln Wheat Cent: història i error de producció

Una altra moneda extremadament rara i valuosa és el 1943-D Lincoln Wheat Cent. Durant la Segona Guerra Mundial, la Casa de la Moneda dels Estats Units va enfrontar escassetat de coure. Finalment va optar per usar acer per encunyar els cèntims, reservant el coure per a l'esforç bèl·lic.

No obstant això, un error en la producció va permetre que alguns planchets de coure de 1942 es barregessin amb la nova aleació d'acer. Com a resultat, algunes monedes de 1943 van ser encunyades amb una aleació de bronze, cosa que les converteix en una de les peces més rares i cobejades de tots els temps.

Aquest error de producció va fer que les monedes de bronze fossin excepcionals. El 1943-D Lincoln Wheat Cent està compost per 95% de coure, 5% d'estany i zinc, amb un pes de 3.11 grams i un diàmetre de 19 mm. El seu valor es dispara en el mercat, assolint preus propers als 2 milions de dòlars.

Les monedes rares com el Flying Eagle Cent i el 1943-D Lincoln Wheat Cent continuen sent un símbol de la història numismàtica dels Estats Units. Amb la seva escassa producció i els errors de fabricació que les envolten, aquestes monedes no només són valuoses per la seva composició i disseny, sinó també pel context històric que representen.