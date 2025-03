El regal perfecte per al Dia del Pare és a Mercadona i costa menys de 10 euros

El Dia del Pare és a la volta de la cantonada i, amb ell, la recerca del regal perfecte. Mercadona, sempre atenta a les necessitats dels seus clients, ha llançat dues opcions irresistibles per sorprendre el pare en el seu dia. Ja pots trobar-les disponibles a les seves botigues perquè aquest dia no et falti un detall per al teu pare.

Como Tú Rebel: una fragància amb caràcter i frescor

El primer lot que Mercadona ha llançat per aquest Dia del Pare és "Como Tú Rebel", una opció pensada per als homes amb caràcter. Aquest conjunt inclou un eau de parfum de 100 ml, un gel xampú de 100 ml i un pràctic necesser. Aquesta combinació no només ofereix una fragància única, sinó que també proporciona tot el necessari per a una cura completa.

L'aroma de "Como Tú Rebel" es caracteritza per les seves notes amaderades seques, que aporten un toc masculí i sofisticat. Les notes de sortida estan dominades per pebre vermell, cosa que li dona una entrada fresca i lleugerament picant. El cor de la fragància està compost per fulla de violeta, que aporta una suavitat floral, i finalment, el fons presenta cedre, que li atorga profunditat i durabilitat.

La fragància és ideal per a aquells que busquen alguna cosa versàtil per utilitzar diàriament, ja sigui a l'oficina o per a una sortida casual. A més, el gel xampú complementa perfectament l'eau de parfum, deixant una fragància fresca als cabells i la pell. El necesser inclòs és un altre detall pràctic, perfecte per portar els productes de forma organitzada i còmoda.

Per només 11 euros, aquest lot és una opció d'excel·lent qualitat a un preu molt competitiu. És ideal per a aquells que desitgen regalar alguna cosa més que només perfum, oferint una experiència completa de cura personal.

Capítol Fougère: elegància i frescor en cada nota

El segon lot que Mercadona presenta per aquest Dia del Pare és "Capítol Fougère", una fragància amb un enfocament més clàssic i elegant. Aquest conjunt inclou un eau de toilette de 200 ml, un gel de bany de 100 ml i un after shave de 100 ml. Per això mateix, es converteix en un regal complet per a la cura personal.

La fragància "Capítol Fougère" és una barreja fresca i sofisticada, perfecta per als homes que aprecien les aromes clàssiques. Les notes de sortida estan dominades per la lavanda blanca, que proporciona una frescor suau i relaxant. El fons de la fragància està marcat per la fusta de guaiac, una nota càlida que aporta profunditat i masculinitat.

Aquest lot és ideal per a aquells que busquen un perfum que combini elegància amb frescor, alguna cosa adequada tant per a l'ús diari com per a ocasions especials. El gel de bany i l'after shave són complements perfectes que ajuden a prolongar la fragància, deixant la pell suau i amb una sensació de frescor durant tot el dia.

Amb un preu de només 9 euros, el lot "Capítol Fougère" és una opció excel·lent per a aquells que busquen un regal complet i de qualitat, sense necessitat de gastar massa. Aquest perfum es destaca pel seu equilibri i la versatilitat que ofereix, convertint-lo en un regal ideal per a qualsevol pare.

