La moneda de blat de Lincoln que val $2 milions al març: tota una fortuna

En el món de la numismàtica, algunes monedes destaquen no només pel seu valor històric, sinó també per la seva excepcional raresa i preu. Entre aquestes, hi ha alguns cèntims que han assolit un estatus llegendari, amb valors que superen els milions de dòlars.

Si bé la majoria de les monedes de circulació no tenen un valor significatiu més enllà del nominal, algunes excepcionals han captivat col·leccionistes de tot el món. A mesura que avança 2025, descobrim què fa aquestes monedes úniques i per què el seu valor continua pujant.

1943-D Lincoln Wheat Cent: bronze/coure

El 1943-D Lincoln Wheat Cent de bronze es troba al cim de les monedes rares dels Estats Units. Es coneix l'existència de poques monedes d'aquest tipus, cosa que els confereix un valor extraordinari. Aquesta peça és la més cobejada pels col·leccionistes a causa de la seva rara composició i la seva història vinculada a la Segona Guerra Mundial.

Durant aquell conflicte, la Casa de la Moneda dels Estats Units va substituir temporalment el coure per acer en els cèntims per reservar el metall per a l'esforç bèl·lic. No obstant això, un error va permetre que alguns planchets de coure de 1942 romanguessin a la línia de producció. Com a resultat, es van encunyar un petit nombre de cèntims el 1943 amb una aleació de bronze, sent la moneda de Denver la més rara i valuosa de totes.

Característiques clau del 1943-D Lincoln Wheat Cent

Aquest cèntim és una de les monedes més desitjades a causa de la seva extrema raresa. El valor de la peça no només prové del seu error de fabricació, sinó també de la seva condició i l'impacte històric relacionat amb la Segona Guerra Mundial.

El 1943-D està compost per un 95% de coure, un 5% d'estany i zinc. Pesa 3.11 grams i té un diàmetre de 19 mm, cosa que el fa fàcilment reconeixible per als col·leccionistes experimentats. La seva brillantor metàl·lica i detalls fins també contribueixen al seu alt valor i demanda.

En els últims anys, el valor d'aquesta moneda ha anat en augment. L'última venda registrada va assolir més de 2 milions de dòlars, cosa que reflecteix la demanda constant i l'estatus de llegenda en el món de la numismàtica. Tot i que hi ha moltes monedes rares, cap té la història tan fascinant ni l'escassetat tan extrema com aquest cèntim de 1943-D.

Aquest tipus de monedes rarament apareixen al mercat, i el seu preu continua creixent a causa de la creixent popularitat de la numismàtica com a inversió. Si alguna vegada et trobes amb un d'aquests cèntims a la teva cartera, podries estar sostenint una de les peces més valuoses de la història.