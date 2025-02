Ni Mercadona, ni Lidl: aquest és el súper que creix a passos de gegant a Aragó

Els carrers comercials estan en constant transformació. On abans hi havia una botiga de barri, avui hi pot obrir una franquícia, i on va tancar una cafeteria tradicional, potser hi apareixerà un local de moda. Aquests canvis reflecteixen no només l’evolució del comerç, sinó també les noves tendències de consum, i això és el que ha passat a l’Aragó.

Recentment, una de les cadenes de supermercats més destacades ha fet un pas important en la seva expansió. El Grup Dia ha inaugurat un nou supermercat al barri de La Almozara, consolidant-se com un dels principals actors a la regió. Tot i haver tancat diversos establiments durant l'últim any, la companyia continua apostant pel creixement a Aragó.

El Grup Dia i el seu creixement a Aragó

El Grup Dia ha aconseguit posicionar-se com la tercera cadena amb més supermercats a Aragó, només per darrere de Mercadona i Alcampo. Amb l'obertura del passat dimecres 26 de febrer, en un espai buit des de fa anys, el grup arriba als 69 establiments a Saragossa. Això mostra l'interès de la companyia per consolidar la seva presència a la regió, malgrat els canvis recents.

La nova botiga no només marca un fita en termes d'ubicació, sinó que és una mostra de l'estratègia de Dia per mantenir-se competitiu al mercat. Al seu cartell promocional, la companyia va oferir descomptes per als primers clients, com un 25% en productes de fruita, verdura, fleca i brioixeria.

A més, els clients poden gaudir d'un 5% de descompte durant el primer mes si es van registrar en el seu programa de fidelització. Aquesta classe de promocions són un atractiu important per als consumidors, que en un entorn tan competitiu valoren les ofertes.

Competència i context local

Tot i les atractives promocions de Dia, la competència a la zona és forta. La nova obertura de Dia es troba a només 250 metres d'un supermercat Eroski, una de les cadenes de supermercats que també ha crescut a Aragó en els últims anys.

A tan sols 450 metres, els clients poden trobar un Alcampo, mentre que un Mercadona es troba a només un quilòmetre de distància. Aquest estret marge de distància posa de manifest la competència ferotge entre les grans cadenes, que lluiten per captar l'atenció dels consumidors.

El panorama a Saragossa és cada vegada més divers, i la proximitat entre supermercats de diferents cadenes reflecteix l'alta demanda d'aquests establiments. Tot i que Mercadona i Alcampo dominen el mercat, l'estratègia de Dia continua sent efectiva en trobar nous espais per expandir-se.