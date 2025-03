Costco i Walmart podrien deixar de vendre ja el teu suc preferit

El suc de taronja Tropicana s'enfronta a una crisi sense precedents. Fenòmens extrems, malalties en els cultius i canvis en el consum han afectat les seves vendes. Ara, grans minoristes dels Estats Units Costco i Walmart podrien acabar retirant la marca dels seus prestatges a causa dels alts preus i la baixa demanda.

Segons CNN, la producció de taronges als Estats Units assolirà el seu nivell més baix en 88 anys. S'espera una caiguda del 10% en la producció nacional i un desplom del 33% a Florida, el principal estat productor. Això ha disparat el preu del suc de taronja, afectant les vendes en supermercats i grans cadenes.

Crisi en la producció de taronges

L'huracà Milton va arrasar Florida l'any passat amb pluges extremes i vents devastadors. "Milton va creuar el centre de l'estat i realment va afectar gran part dels cultius més importants", va explicar Matt Joyner, director de Florida Citrus Mutual. S'estima que el 70% dels cítrics més productius de Florida van ser destruïts.

A més, la malaltia citrus greening, detectada el 2005, ha reduït dràsticament la producció de taronges. Aquest problema ha obligat empreses com Alico, proveïdor de Tropicana, a abandonar la producció de cítrics a Florida després de perdre el 73% de la seva producció en l'última dècada.

Tropicana en problemes financers

Les dificultats en la producció han afectat directament a Tropicana. Segons CNN, en l'últim trimestre els seus ingressos van caure un 4% i els guanys es van reduir un 10%. L'empresa s'enfronta a problemes de liquiditat i ha necessitat un préstec d'emergència de $30 milions.

PepsiCo, que encara conserva una participació minoritària a Tropicana, també ha mostrat dubtes sobre el seu futur. En l'últim trimestre, va reduir en $135 milions el valor de la seva inversió a l'empresa.

Costco i Walmart deixaran de vendre Tropicana?

L'impacte de la crisi citrícola ha elevat els preus del suc de taronja a nivells rècord. Des de 2020, el preu ha augmentat gairebé el doble, assolint una mitjana de $4.50 per ampolla, segons l'Oficina d'Estadístiques Laborals.

Les grans cadenes podrien començar a avaluar si mantenir Tropicana als seus prestatges. La caiguda de vendes ha estat notòria en botigues com Costco i Walmart, on els consumidors busquen preus més baixos. Un informe de Mintel va revelar que només el 19% dels nord-americans considera que el suc de taronja té una bona relació qualitat-preu.

A més, els consumidors de menors ingressos han reduït el seu consum de suc de taronja, afectant les vendes en botigues de descompte i supermercats.

Més competència i nous hàbits

Tropicana s'enfronta a dificultats en un mercat cada vegada més competitiu. Els consumidors prefereixen opcions més saludables com tes, aigües amb gas i begudes funcionals. A més, s'enfronta a una forta competència.

En el segment econòmic, Minute Maid de Coca-Cola domina amb preus més baixos. En la gamma premium, Simply, també de Coca-Cola, està captant a aquells que busquen suc d'alta qualitat. "Tropicana s'enfronta a una sèrie de desafiaments enormes", va comentar Duane Stanford, editor de Beverage Digest.

Un intent de canvi que va fracassar

Per reduir costos, Tropicana va redissenyar la seva ampolla, reduint la seva mida de 52 a 46 unces. També va canviar l'etiqueta i la forma de l'envàs. Però l'estratègia no va ser ben rebuda. Els clients van criticar el canvi i van acusar la marca de vendre menys suc pel mateix preu.

Per atreure nous clients, Tropicana ha intentat diversificar-se amb nous productes. El 2023, va llançar una versió sense sucre i una línia de begudes carbonatades. No obstant això, canviar la percepció d'una marca amb gairebé 80 anys d'història no és fàcil.