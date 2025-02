Aldi dona una gran notícia a Espanya i inicia el compte enrere: queden molt pocs dies

Aldi continua consolidant-se com una de les principals cadenes de supermercats a Espanya, gràcies al seu atractiu model de negoci. La companyia, que va arribar al mercat espanyol l'any 2002, ha aconseguit atreure consumidors que valoren els seus productes. Amb més de 470 botigues a tot el país, Aldi s'ha guanyat una posició destacada en el sector de la distribució.

La gran sorpresa és que la companyia ha confirmat l'obertura d'un nou supermercat a Palma (Mallorca). Aquest moviment forma part de la seva estratègia per continuar oferint alternatives de compra assequibles, amb el seu model de preus baixos i eficiència operativa.

Un nou Aldi a Palma: tot el que se sap fins ara

El nou supermercat d'Aldi estarà ubicat al carrer Arxiduc Lluís Salvador, número 137, a Palma de Mallorca. L'obertura d'aquest establiment està programada per al pròxim 12 de març, i comptarà amb una superfície de més de 1.000 metres quadrats.

Aquest establiment no només oferirà una àmplia varietat de productes, sinó que també crearà 13 nous llocs de treball. Els residents del barri tindran l'oportunitat de gaudir d'un nou centre de compra proper, amb un assortiment de productes que abasten des d'alimentació fins a articles d'ús diari. Aquesta obertura se suma a les recents inauguracions en altres punts de les Illes Balears, com Can Picafort, Maó i Ciutadella.

Abans d'aquesta obertura, Aldi ja tenia tres supermercats a Palma, cosa que li va permetre consolidar la seva presència en diverses zones de la ciutat. Amb aquesta inauguració, la cadena suma un total de quatre establiments a la capital balear.

L'expansió d'Aldi i el seu prometedor futur als EUA

El creixement d'Aldi no es limita només a les Illes Balears. La cadena de supermercats continua ampliant la seva xarxa de botigues al llarg d'Espanya, i les expectatives per a aquest any són encara més altes. La companyia està centrada en la millora de les seves operacions, a través de l'obertura de nous establiments i la modernització de les seves botigues.

D'altra banda, Aldi no només se centra en la seva expansió a Espanya. La companyia també ha llançat un pla d'expansió als Estats Units, on obrirà 800 noves botigues abans de 2028. Aquest pla inclou tan noves obertures com la conversió de botigues adquirides recentment.

Aldi està invertint més de 9.000 milions de dòlars per enfortir la seva presència en regions clau com el Nord-est, el Mig Oest i l'Oest dels Estats Units. A més, la compra de Southeastern Grocers li permetrà consolidar la seva presència al Sud-est del país.