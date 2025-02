Ni Lidl, ni Mercadona: aquest és el súper que creix com l'escuma al País Basc

En els últims anys, algunes cadenes de supermercats han aconseguit destacar-se pel seu creixement continu i la seva capacitat d'adaptar-se a les necessitats del consumidor. En un sector cada vegada més competitiu, han aconseguit captar l'atenció dels clients amb propostes innovadores i properes. A més, la seva estratègia inclou l'èmfasi en productes locals i frescos, un aspecte que ha estat ben rebut per molts consumidors.

Una d'aquestes cadenes és Eroski, que continua apostant per un model de negoci sòlid i una expansió que no s'atura. L'empresa s'està posicionant com una opció forta en diverses comunitats autònomes, incloent-hi el País Basc.

Eroski: creixement i consolidació a Guipúscoa

La nova botiga d'Eroski City, inaugurada a Zestoa, Guipúscoa, marca un nou pas en l'expansió de la cadena. Aquesta botiga, que ocupa 190 metres quadrats de sala de vendes, ha estat dissenyada per oferir una experiència de compra personalitzada. Amb un enfocament en productes frescos i locals, la botiga pretén atreure aquells clients que busquen qualitat i varietat a preus competitius.

A més dels productes frescos, la botiga ofereix una àmplia selecció de productes ecològics, de marques líders i de marques pròpies. La fleca i brioixeria acabada de fornejar són altres de les opcions destacades, sempre amb l'objectiu d'oferir el millor als consumidors locals. Aquesta obertura a Zestoa forma part de l'expansió d'Eroski per diverses comunitats autònomes, especialment en àrees com el País Basc, Catalunya i Andalusia.

El model de negoci d'Eroski continua funcionant

L'obertura d'aquesta botiga s'emmarca dins d'una estratègia de creixement que ha portat la cooperativa a obrir més de 300 establiments en els últims cinc anys. Aquest ritme d'obertures ha permès a l'empresa consolidar-se com una de les grans cadenes del sector alimentari, amb més de 600 franquícies a l'àmbit nacional.

Recentment, Eroski també ha inaugurat un supermercat a Sevilla, concretament a l'Avinguda Bellavista, una ubicació estratègica per atreure més clients a la ciutat. Aquest establiment, sota l'ensenya Eroski/City, ocupa un espai de 300 metres quadrats i està dissenyat per oferir una experiència de compra agradable i eficient.

L'èxit d'Eroski també es deu al seu programa de fidelització, Eroski Club, que ofereix descomptes i promocions mensuals als seus membres. Aquest programa ha estat clau per generar lleialtat entre els consumidors, i en províncies com Sevilla ha aconseguit captar milers de socis. A més, l'empresa continua apostant pel suport als productors locals, un aspecte que li ha permès diferenciar-se d'altres grans cadenes com Lidl o Mercadona.

Eroski continua creixent amb força, destacant-se no només per la seva expansió geogràfica, sinó per la seva proposta de negoci centrada en productes de qualitat i preus competitius. Amb el seu model, la cooperativa ha aconseguit fidelitzar una àmplia base de clients, i no sembla que el seu ritme de creixement hagi de detenir-se per ara.