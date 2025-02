Domino’s Pizza llança un comunicat urgent a tots els seus clients americans

Domino's Pizza enfronta un fenomen preocupant en el comportament dels seus clients, reflectit en una caiguda en les seves comandes a domicili.

Durant el quart trimestre de 2024, l'empresa va reportar un creixement del 3% en els seus ingressos respecte a l'any anterior. No obstant això, les vendes en botigues dins dels EUA amb prou feines van augmentar un 0,4%, molt per sota de l'1,63% que esperaven els analistes. Aquesta desacceleració va impactar negativament en la borsa, provocant una caiguda del 6% en el valor de les seves accions després de la publicació dels seus resultats.

Domino's Pizza alerta del canvi

En la conferència de resultats del 24 de febrer, el CEO de Domino's, Russell Weiner, va llançar una advertència. La despesa en comandes a casa s'ha tornat una càrrega per als consumidors de baixos ingressos. Segons les dades de la companyia, les ordres per recollir a la botiga van créixer un 3,2%, mentre que les entregues van disminuir un 1,4% en l'últim trimestre.

"El servei a domicili és una despesa major en aquest món on el preu importa més que mai", va explicar Weiner. "L'elecció no és anar a un altre restaurant, la majoria de les vegades és simplement menjar a casa".

La cadena de pizzeries s'enfronta a un context on el menjar ràpid ha deixat de percebre's com una opció accessible. Un estudi de LendingTree assenyala que el 78% dels consumidors considera que aquest tipus de menjar és un luxe a causa del seu encariment progressiu.

La frustració amb les propines i els preus elevats afecten el consum

A més de l'augment dels costos, la cultura de les propines als restaurants de menjar ràpid ha generat incomoditat en els clients. Segons el mateix estudi, el 43% dels nord-americans enquestats s'ha negat a deixar propina en aquests establiments.

Una altra dada rellevant és que el 62% dels consumidors ha reduït el seu consum de menjar ràpid a causa dels alts preus. A més, el 56% prefereix cuinar a casa quan busca una opció més econòmica i senzilla.

Weiner va reconèixer que els costos d'entrega han augmentat, encara que va defensar que la tarifa de Domino's continua sent competitiva dins del mercat. "El servei de portar el menjar és, sens dubte, més costós. Tens les tarifes i, amb sort, propines per als nostres repartidors", va afirmar. "Però continuem sent competitius no només davant d'altres pizzeries, sinó amb qualsevol altre tipus d'entrega".

Estrategies de Domino's per atreure els clients

Davant la caiguda en les comandes a casa, la companyia ha implementat estratègies per captar novament l'atenció dels consumidors preocupats pels costos. Al setembre de 2024, Domino's va llançar la promoció MOREflation. Aquesta permetia als clients comprar dues pizzes mitjanes de dos ingredients per $6,99 cadascuna. Tenien a més l'opció de fer-ne una de gran sense cost addicional.

Una altra mesura per incentivar les compres va ser el programa Emergency Pizza, que oferia als membres del programa de recompenses una pizza mitjana gratuïta després de realitzar una comanda en línia. Aquesta promoció va estar vigent fins al 19 de gener de 2025.

Malgrat aquestes estratègies, la resistència dels consumidors a pagar més per entregues a domicili continua sent un desafiament. El canvi d'hàbits dels clients suggereix que la indústria de menjar ràpid enfronta un nou repte. Ara toca convèncer els consumidors que continua sent una opció accessible en temps d'inflació.