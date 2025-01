La delícia de Mercadona que et soluciona els sopars: exquisit i per només 3 euros

Mercadona ofereix en el seu assortiment d'alimentació un dels productes més valorats a la cuina: el bonítol del nord en oli d'oliva. Aquest menjar és conegut per la seva textura suau, el seu sabor delicat i els seus múltiples usos en la gastronomia. Perfecte per a molts plats, el bonítol del nord és un bàsic que no pot faltar al teu rebost.

Dos formats que s'adapten a les teves necessitats

Mercadona posa a disposició dels seus clients dues opcions per gaudir del bonítol del nord en oli d'oliva. D'una banda, el pràctic pack de dues llaunes de 73 grams cadascuna, ideal per a aquells que busquen porcions individuals o petites quantitats. Aquest format té un preu accessible de 3,30 euros, convertint-lo en una opció econòmica i funcional per a qualsevol ocasió.

D'altra banda, la cadena també ofereix el pot de filets de bonítol del nord de 400 grams. Aquest format és perfecte per a aquells que desitgen gaudir del producte en quantitats més generoses o per compartir en reunions familiars. Amb un preu de 7,40 euros, destaca per la seva relació qualitat-preu, especialment si busques un bonítol de textura ferma i sabor autèntic.

Ambdós formats venen envasats en oli d'oliva, cosa que no només potencia el sabor del bonítol. També ajuda a conservar la seva frescor i propietats. A més, l'oli d'oliva pot reutilitzar-se com a amaniment en amanides o per afegir un toc especial a altres preparacions.

El bonítol del nord de Mercadona no només és versàtil, sinó també una excel·lent font de proteïnes, vitamines i àcids grassos omega-3. Aquests nutrients el converteixen en un aliment saludable que, a més de deliciós, és beneficiós per a la salut cardiovascular i el benestar general.

Idees per gaudir del bonítol del nord a la cuina

El bonítol del nord en oli d'oliva és un ingredient que s'adapta a una gran varietat de receptes. Pots utilitzar-lo com a base per a amanides fresques, combinant-lo amb enciam, tomàquet, ceba i un bon vinagre balsàmic. També és perfecte per farcir pebrots del piquillo, preparar empanades o afegir-lo a guisats i pastes.

Per a una opció més senzilla, el bonítol pot ser un excel·lent acompanyant per a sopars lleugers. Combina'l amb ceba caramel·litzada, llesques de pa torrat o fins i tot amb una mica de llimona per realçar el seu sabor. La seva textura ferma i el seu sabor suau fan que es gaudeixi tant sol com en combinacions més complexes.

El pot de filets és especialment útil si desitges presentar el bonítol de manera elegant, per exemple, com a part d'una taula d'aperitius. El seu format permet extreure els filets sencers, mantenint una presentació impecable que sorprendrà els teus convidats.

En qualsevol format, el bonítol del nord de Mercadona garanteix un producte de qualitat que es convertirà en el teu aliat a la cuina. Amb el seu sabor inconfusible i les seves múltiples possibilitats, aquest producte continua sent un imprescindible per als amants del bon menjar. Amb preus accessibles i la garantia de frescor de Mercadona, és el moment perfecte per incloure'l a la teva llista de la compra.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis