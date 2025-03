McDonalds trenca el silenci sobre la carn de les hamburgueses a Espanya: 'Només és...'

En els últims anys, McDonald's ha estat el centre de diverses polèmiques sobre la qualitat dels ingredients que fa servir en la seva carn. L'empresa, en el punt de mira del consumidor exigent, ha decidit trencar el silenci per aclarir alguns dels dubtes més comuns sobre les seves hamburgueses.

La cadena de restauració, que continua demostrant un creixement sòlid, ha volgut posar fi a rumors relacionats amb la composició de les seves hamburgueses. En una recent entrevista, Luis Quintiliano, president de McDonald's Espanya, va assegurar que les hamburgueses de la marca contenen "només carn".

Un procés de qualitat i seguretat alimentària

Al llarg dels anys, McDonald's ha estat molt vocal sobre el seu compromís amb la puresa i la seguretat alimentària. En aquest sentit, Luis Quintiliano va destacar que "la qualitat dels productes no és negociable". Això es tradueix en un estricte control en els processos de producció de la carn.

A l'àmbit global, McDonald's atén milions de persones diàriament i, segons el president, no pot permetre's fallar en seguretat alimentària, informa Expansión. "Atenem globalment l'equivalent a la població mundial sis vegades a l'any, per la qual cosa cada fallada, per petita que sigui, té un gran impacte", va explicar Quintiliano.

Quant a l'origen de la carn, reafirma que McDonald's Espanya segueix estàndards internacionals rigorosos per assegurar que tots els seus ingredients provinguin de proveïdors confiables. Quintiliano va assegurar que no hi ha additius ni productes addicionals que alterin la seva composició natural. "Només és carn, que es pica, es posa en un motlle, es congela i es porta als restaurants, res més", va aclarir el directiu.

La carn com a prioritat en l'equació del valor

McDonald's va aprofitar per ressaltar la seva estratègia a llarg termini d'oferir productes que agradin als consumidors, amb una "bona equació de valor". Això significa que, a més de la carn, l'empresa posa atenció a altres aspectes dels seus productes, com el preu i el servei. La companyia busca satisfer les expectatives dels clients, que s'han tornat més exigents amb el pas del temps, sobretot pel que fa a la puresa de la carn.

Si bé és cert que la sostenibilitat i els nous models de negoci són temes d'interès global, es mantenen enfocats en els seus principis de qualitat i transparència. La companyia ha mostrat un compromís amb la millora de les seves pràctiques, encara que sense entrar en debats sobre el futur de la carn. Segons Quintiliano, la prioritat continua sent oferir productes que mantinguin alts estàndards de qualitat i que siguin accessibles per a una àmplia gamma de clients.

McDonald's continua destacant en el mercat espanyol amb un creixement impressionant, assolint més de 1.800 milions d'euros en facturació el 2024. Actualment compta amb més de 630 restaurants a Espanya, dels quals 32 són propis. Amb la seva sòlida estratègia d'expansió, planegen obrir més de 200 nous restaurants en els pròxims anys, cosa que enfortirà encara més la seva presència al territori espanyol.