Arriba la felicitat a Mercadona: Juan Roig dona una gran notícia que ningú no esperava

Mercadona, la gran cadena de supermercats liderada per Juan Roig, ha sorprès amb una brillant notícia que promet generar un impacte positiu en els seus treballadors. La companyia ha fet públic un important anunci que afecta directament la seva plantilla, tant a Espanya com a Portugal. Una informació que reflecteix el compromís de l'empresa amb el benestar dels seus treballadors.

Per a Mercadona, millorar el poder adquisitiu dels seus més de 100.000 treballadors és una prioritat. I això es veu reflectit en l'última notícia que incumbeix a la companyia: el salari mínim dels treballadors de Juan Roig és molt superior a l'SMI d'Espanya i també de Portugal. Així ho reflecteixen les dades recollides pel mitjà Economía Digital.

El poder adquisitiu dels treballadors de Mercadona, una de les prioritats de Juan Roig

En la memòria anual que correspon a l'exercici de l'any 2024, Mercadona ha detallat que s'ha produït un augment del 8,5% en el sou de la seva plantilla. Aquest increment es divideix en dues parts: una relacionada amb l'Índex de Preus de Consum (IPC) i una addicional decidida per l'empresa. Segons la companyia, aquest esforç va dirigit a millorar el poder adquisitiu dels seus treballadors, quelcom crucial en un context econòmic on la inflació està afectant a molts.

Per als treballadors recentment incorporats, el salari brut mensual ascendeix a 1.685 euros, el que representa un 27% més que el salari mínim interprofessional (SMI) fixat pel govern per a 2025. A mesura que augmenta l'antiguitat, els salaris s'incrementen més, arribant fins als 2.280 euros bruts per a aquells amb quatre anys d'experiència. El que es tradueix en una diferència del 72% respecte a l'SMI, si s'inclouen les pagues extra.

A Portugal, la situació és similar, amb un augment que supera el 23% respecte al Salari Mínim Nacional. Els nous empleats comencen amb 1.247 euros bruts al mes, i poden arribar fins a 1.705 euros bruts amb més de quatre anys d'antiguitat. Aquests augments reflecteixen l'estratègia de l'empresa de valorar els seus empleats i oferir-los una remuneració competitiva.

Mercadona demostra una vegada més el seu compromís amb la plantilla

A més dels sous, Mercadona ha introduït un sistema de primes que beneficia el seu equip de treball. Des del primer any, els treballadors reben una prima per objectius equivalent a una mensualitat, que augmenta a dues mensualitats a partir del cinquè any. Això se suma a una prima extraordinària lliurada l'any 2024, un fet que demostra l'esforç de l'empresa per recompensar el seu personal.

Amb aquests gestos, Mercadona reafirma el seu compromís amb el benestar econòmic dels seus treballadors, cosa que es reflecteix en el rendiment financer de l'empresa. L'any 2024, la cadena de supermercats va assolir uns beneficis de 1.384 milions d'euros, un augment del 37% respecte a l'any anterior.

La companyia valenciana continua demostrant que el seu èxit no només radica en els seus grans números, sinó també en cuidar les persones que formen part del seu equip. I això, Juan Roig, sembla tenir-ho molt clar.