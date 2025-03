L'esperada novetat de Burger King que deixa KO a McDonald's: senzilla i barata

En el competitiu món de les cadenes de menjar ràpid, Burger King ha llançat una nova hamburguesa que promet revolucionar el mercat. La Stacker és una proposta ambiciosa que busca conquerir els amants de les hamburgueses amb una experiència única. Amb una combinació d'ingredients acuradament seleccionats i una campanya publicitària sorprenent, aquesta hamburguesa està llesta per donar un cop d'efecte a la competència.

Encara que no és la primera vegada que Burger King llança un producte innovador, la Stacker es presenta com una hamburguesa diferent. El concepte darrere d'aquesta novetat està inspirat en la idea d'oferir alguna cosa més gran i saborosa, sense perdre el toc casolà.

El concepte d'indulgència fet hamburguesa

La Stacker de Burger King es defineix com una hamburguesa indulgent, pensada per a aquells que busquen una experiència de sabor contundent. Segons la companyia, el seu nom prové del terme anglès "to stack", que significa apilar, i així és com es presenta: una hamburguesa que pot tenir fins a tres pisos. Per a aquells que desitgin una opció menys carregada, la Stacker també està disponible en versions d'un o dos pisos de carn.

La Stacker arriba en diverses opcions: carn de boví, pollastre o fins i tot en una versió vegetal. Aquesta última opció reflecteix la tendència actual de la indústria d'oferir alternatives sostenibles, encara que no s'han proporcionat detalls sobre la font dels ingredients vegetals.

La recepta inclou pa brioix, formatge cheddar, salsa especial Stacker, ceba cruixent fregida i llesques de formatge fos. Segons Burger King, l'objectiu és oferir una hamburguesa que combini el millor de la indulgència i la nostàlgia.

Una campanya publicitària original i un preu accessible

Per acompanyar el llançament de la Stacker, Burger King ha dut a terme una campanya publicitària, protagonitzada per un grup de 20 àvies que van recórrer els carrers de Madrid. Amb l'uniforme de la marca, aquestes dones van interactuar amb els vianants, generant expectació al voltant del nou producte. Aquesta acció va buscar capturar l'essència de l'hamburguesa: una proposta que, com els menjars de l'àvia, ofereix generositat i sabor en cada mos.

Quant al preu, la Stacker es presenta com una opció accessible per al públic. El menú senzill, amb un sol filet de carn, refresc i patates fregides grans, té un preu de 10,45 euros. Per a aquells que busquin més indulgència, la versió triple de Stacker, amb tres pisos de carn, costa 14,45 euros.

A més, l'opció de pollastre crispy chicken té el mateix preu, mentre que la Stacker vegetal està disponible per 13,45 euros. El millor de tot és que aquesta hamburguesa no només està disponible als restaurants físics, sinó també a través de les plataformes digitals per a comandes a domicili.

Burger King ha aconseguit sorprendre amb aquesta proposta, no només pel seu sabor i mida, sinó també per la seva accessibilitat. Amb un preu raonable i una campanya creativa, la Stacker té el potencial de convertir-se en un èxit de vendes, atraient aquells que busquen una experiència d'hamburguesa única.