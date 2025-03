McDonald’s colpeja Burger King i revela el seu gran secret: és als Estats Units

McDonald's ha aconseguit posicionar-se de manera única en el mercat de les hamburgueses de peix, guanyant terreny davant dels seus competidors, especialment Burger King. La cadena de la corona se centra en opcions tradicionals de carn. En canvi, McDonald's ha sabut aprofitar el seu Filet-O-Fish per atreure consumidors que busquen alternatives de peix.

Aquest entrepà, popular des dels anys 60, ofereix un sabor diferent. A més, ha capitalitzat la demanda d'opcions més saludables i sostenibles. En un mercat competitiu com el dels Estats Units, aquesta estratègia li ha donat un avantatge clar sobre els seus rivals.

McDonald's i l'origen del Filet-O-Fish

El Filet-O-Fish va néixer a la dècada de 1960. Era una època en què McDonald's buscava oferir alternatives a aquells que no consumien carn durant la Quaresma, com els catòlics. Aquest entrepà, lliure de carn, va ser una solució perquè poguessin continuar gaudint dels menús de la cadena sense contradir les seves creences religioses. Així, el Filet-O-Fish es va presentar com una opció per a aquells que buscaven evitar la carn vermella durant aquest temps específic de l'any.

Quin peix s'utilitza a l'hamburguesa de McDonald's?

Al llarg dels anys, el Filet-O-Fish ha evolucionat, però el seu ingredient principal ha romàs: el peix. Als Estats Units, McDonald's empra abadejo d'Alaska, un peix blanc molt similar al bacallà. Aquest tipus de peix és conegut per la seva textura ferma i sabor suau, cosa que el converteix en una opció ideal per a aquest entrepà.

El que fa especial aquest peix no és només el seu sabor, sinó també el seu origen. McDonald's s'enorgulleix d'utilitzar abadejo d'Alaska provinent de pesqueries sostenibles. Segons la pròpia cadena, aquest compromís és vital per protegir els oceans i fomentar pràctiques de pesca responsables. A la seva pàgina web, McDonald's destaca: "El peix sostenible és important perquè ajuda a protegir els nostres oceans, una cosa que és fonamental per a tots".

Aquest enfocament reflecteix l'esforç de la multinacional per oferir productes més responsables des del punt de vista ambiental. De fet, McDonald's és l'única cadena de restaurants als Estats Units que utilitza peix certificat com a sostenible pel Marine Stewardship Council (MSC). Aquesta és una organització global que promou la pesca responsable i la cura dels ecosistemes marins.

Un canvi en la història del Filet-O-Fish

Encara que el Filet-O-Fish és un producte emblemàtic, no sempre es va elaborar amb abadejo d'Alaska. En els seus primers dies, McDonald's utilitzava fletà, un altre tipus de peix blanc, per crear aquest entrepà. No va ser fins més tard que la cadena va adoptar l'abadejo d'Alaska. S'alineava així amb els seus objectius de sostenibilitat i oferint un peix que prové de fonts més responsables.

Adaptació als gustos globals

El Filet-O-Fish no és l'única opció amb peix que ha ofert McDonald's. Al seu menú, també va incloure en el seu moment els Fish McBites, trossos de peix arrebossats, encara que aquests van ser retirats el 2013. A més, la cadena ha demostrat la seva capacitat d'adaptar-se a diverses cultures. En països com l'Índia, per exemple, McDonald's ofereix menús vegetarians i hamburgueses de pollastre, respectant les preferències religioses i culturals del lloc.

Un menú que va més enllà de la carn

McDonald's és una marca reconeguda per les seves hamburgueses, però la seva capacitat per innovar amb productes com el Filet-O-Fish demostra que també es preocupa per oferir opcions més variades. El Filet-O-Fish ha perdurat al llarg de les dècades. Ho ha fet com una alternativa a les hamburgueses de carn i també com una opció que reflecteix un major compromís amb el medi ambient.