Ni Lidl, ni Mercadona: aquest és el supermercat que obre una nova botiga a Pamplona

Pamplona està a punt de rebre una nova opció de supermercat que promet sorprendre els veïns. Aquest establiment, que obrirà les seves portes en els pròxims dies, ofereix una proposta diferent en el sector de l'alimentació. Amb una inversió considerable i un enfocament en productes locals, es perfila com una alternativa per a aquells que busquen qualitat i proximitat en les seves compres diàries.

La nova obertura no només serà una novetat per a la zona, sinó que també oferirà una sèrie de serveis i productes únics. A través del seu model de negoci, BM Supermercats busca convertir-se en un referent per a la comunitat.

Un supermercat amb enfocament local i fresc

BM Supermercats ha decidit obrir una nova botiga a l'Avinguda Mugartea, a Mutilva. Amb una superfície de 883 metres quadrats, aquest nou establiment comptarà amb més de 20 places d'aparcament per a la comoditat dels clients. L'obertura ha suposat una inversió de 2,2 milions d'euros i ha generat 15 nous llocs de treball a la zona.

El que distingeix BM és el seu enfocament en oferir productes frescos i locals, cosa que garanteix una gran qualitat en els articles. A la peixateria, que inclou un cuitor, els clients podran trobar peix fresc provinent de les principals llotges del Cantàbric, com Santoña i Santander.

La carnisseria, per la seva banda, comptarà amb un rostidor de carn, cosa que assegura productes frescos i saborosos. La botiga tindrà una àmplia selecció de fruites i verdures, amb productes de l'horta de Mikel Alfonso Esquiroz a Caparroso i verdures d'Aurelio.

La xarcuteria comptarà amb opcions com els patés Etxenike de Burgete, formatges Kamiku de Legasa, i embotits de marques com Larrasoaña. Aquestes opcions permetran als clients gaudir del millor de la gastronomia local mentre realitzen les seves compres.

Varietat i comoditat per a tots els clients

A més de la seva àmplia oferta de productes frescos, BM Supermercats també oferirà plats cuinats a baixa temperatura a les seccions de carnisseria i peixateria. Els clients podran gaudir de plats com arrossos, calamarsets, ensaladilles i menestra, llestos per consumir. Aquesta proposta se suma a la varietat de productes saludables, parafarmàcia, perfumeria i altres seccions que completen la botiga, sumant més de 7.000 referències.

El supermercat estarà obert de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:00 hores, i comptarà amb un servei de lliurament a domicili per a major comoditat dels clients. Per celebrar la seva obertura, els primers dies (6, 7 i 8 de març) els compradors rebran un regal per realitzar les seves compres. Sens dubte, BM Supermercats es presenta com una nova opció per a aquells que busquen qualitat i comoditat a l'hora de fer les seves compres a Pamplona.