Ni Lidl, ni Mercadona: El famós supermercat que busca 100 treballadors a Tarragona

Tarragona es prepara per a un canvi significatiu en el seu panorama comercial. La ciutat serà la llar d'un nou centre comercial que promet ser un referent a la zona. A més de les seves noves opcions de compra i oci, aquest projecte portarà amb si diverses oportunitats d'ocupació.

La inauguració d'aquest centre comercial està prevista per a juliol, i un dels principals atractius serà l'hipermercat Family Cash. Aquest supermercat ha començat a buscar personal per cobrir prop de 100 vacants en diferents àrees del lloc.

La nova botiga de Family Cash a Tarragona

El Family Park Tarragona serà el lloc on obrirà les portes la nova botiga de Family Cash. El centre comercial s'està construint al barri de Campclar, amb accés directe des de l'N-340. La ubicació promet atreure un gran nombre de compradors, gràcies al seu fàcil accés i a la varietat de serveis que oferirà.

La companyia ha iniciat el procés de selecció de personal per cobrir diferents llocs dins del seu supermercat. Es busquen empleats per a àrees com carnisseria, peixateria, xarcuteria, fleca, línia de caixes, reposició, neteja, i fruites i verdures. L'empresa ha habilitat un apartat exclusiu a la seva pàgina web on els interessats es poden apuntar per formar part d'aquest equip.

Aquest procés de selecció es durà a terme en diverses fases, durant les pròximes setmanes, els candidats passaran per dinàmiques grupals i entrevistes personals. D'aquesta manera, Family Cash podrà triar el personal adequat per cobrir les vacants a la seva nova botiga. A més, es comptarà amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona en la gestió d'aquest procés de contractació.

Family Park Tarragona: Un projecte que canviarà la ciutat

El Family Park Tarragona és un centre comercial que s'està construint per revitalitzar la zona i oferir noves opcions de compra i oci. Amb una superfície de 39.000 metres quadrats, el centre comercial comptarà amb 14.000 metres quadrats dedicats a locals comercials. La majoria dels espais ja estan ocupats, i alguns dels operadors més destacats inclouen marques com JYSK, Fitness Park i Joma.

El centre comercial no només portarà noves opcions per als compradors, sinó també oportunitats d'ocupació per als residents de la zona. S'estima que aquest nou espai comercial generarà al voltant de 150 llocs de treball, en la seva majoria a l'hipermercat Family Cash. Amb aquesta iniciativa, es busca donar un impuls econòmic a la zona i millorar les perspectives laborals tant per a joves com per a adults.

A més de les opcions comercials, oferirà més de 690 places d'aparcament, amb 17 d'elles preparades per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Això demostra l'esforç del centre comercial per adaptar-se a les tendències actuals de mobilitat.

Amb la construcció a bon ritme, l'obertura de Family Park Tarragona s'espera amb gran expectativa. A més, l'arribada de Family Cash portarà amb si un important nombre d'ocupacions, la qual cosa beneficiarà tant els treballadors com l'economia local. Sens dubte, serà un canvi que impactarà positivament a la ciutat.