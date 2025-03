El supermercat americà que no requereix membresia i que amenaça Costco i Walmart

El preu dels aliments als Estats Units continua augmentant i els consumidors busquen opcions més econòmiques per fer les seves compres. Mentre cadenes com Costco i Walmart dominen el mercat, una empresa ha aconseguit competir de manera inesperada. La seva estratègia es basa a oferir preus baixos sense la necessitat de pagar una subscripció anual.

L'èxit de WinCo Foods als Estats Units, enmig de la inflació

Des de 2020, el cost dels aliments ha pujat un 20%, el major increment en més de quatre dècades. En estats com Hawaii i Califòrnia, els consumidors poden gastar més de $1,200 mensuals en queviures, mentre que en altres regions com Iowa o Nebraska, la xifra continua superant els $800.

Davant aquesta situació, molts recorren a supermercats de magatzem per reduir despeses a llarg termini. No obstant això, la necessitat de pagar una subscripció anual a Costco i altres cadenes nord-americanes pot restar atractiu a aquesta estratègia. Aquí és on entra WinCo Foods, una empresa que ofereix preus competitius sense exigir subscripció.

Un model de negoci sense intermediaris

WinCo Foods ha aconseguit mantenir preus baixos eliminant costos innecessaris. No inverteix en publicitat, no accepta targetes de crèdit i els clients han d'empaquetar les seves pròpies compres. A més, compra directament a fabricants i granges americanes, reduint la participació d'intermediaris en la seva cadena de subministrament.

Una altra de les seves estratègies clau és la venda a granel. En alguns establiments, els consumidors poden trobar més de 800 productes en grans quantitats, permetent un major estalvi en comparació amb els embalatges tradicionals.

Presència en 10 estats i en creixement

L'empresa ha expandit la seva presència als Estats Units, estant ara en deu estats: Arizona, Califòrnia, Idaho, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah i Washington. El seu creixement ha estat constant gràcies a l'obertura de centres de distribució propis, cosa que li permet abastir les seves botigues sense dependre de tercers.

Des de la seva fundació el 1967 a Idaho, WinCo ha evolucionat per convertir-se en una de les cadenes de supermercats més competitives del país. Actualment, compta amb més de 135 botigues i continua expandint-se a noves regions dels Estats Units.

Un supermercat en mans dels seus empleats

A diferència d'altres cadenes, WinCo Foods és propietat dels seus treballadors des de 1985. A través de l'Employee Stock Ownership Plan (ESOP), els empleats poden adquirir accions de la companyia i beneficiar-se directament del seu creixement.

Segons l'empresa, qualsevol treballador que compleixi 500 hores en sis mesos i 1.000 hores anuals es converteix en copropietari. Aquest model ha garantit estabilitat i ha estat clau en l'expansió de la companyia en els últims anys.

WinCo Foods es posiciona entre els millors supermercats americans

L'impacte de WinCo no ha passat desapercebut. Segons l'Annual Retailer Preference Index (RPI), la cadena es va posicionar com el quart millor supermercat dels Estats Units. Només va ser superat per H-E-B, Market Basket i Costco, mentre que Aldi va tancar el top cinc.

El model de negoci de WinCo Foods ha demostrat ser una alternativa forta davant gegants com Costco i Walmart. Amb preus baixos, expansió en noves regions i un sistema que afavoreix els seus empleats, la cadena continua guanyant terreny. A mesura que més consumidors busquen reduir costos, WinCo es perfila com l'opció ideal per a aquells que volen qualitat i estalvi sense compromisos.